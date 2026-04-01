Bakan Şimşek: 'Türkiye, küresel yetenek ve sermaye için yeniden bir çekim merkezi haline geliyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin 20. yılının kutlandığı ve Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirilen resepsiyonda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin "çok iyi iş çıkardığını" dile getiren Şimşek, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlar açısından uzun bir yol katettiğini söyledi.

"Türkiye, küresel yetenek ve sermaye için yeniden bir çekim merkezi haline geliyor"

Zorlu bir küresel konjonktürden geçildiğinin altını çizen Bakan Şimşek, Türkiye'nin güçlü bir üretim üssü ve dinamik bir hizmetler merkezi olduğunun açıkça görüldüğünü ifade etti:

Bana göre Türkiye, küresel yetenek ve sermaye için yeniden bir çekim merkezi haline geliyor. Zorlu bir küresel konjonktürden geçiyoruz, Orta Doğu’daki savaş adeta bir kara bulut gibi. Ancak daha geniş bir perspektiften bakıldığında, Türkiye’nin sadece bir istikrar adası değil, aynı zamanda güçlü bir üretim üssü ve dinamik bir hizmetler merkezi olduğu açıkça görülüyor. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeyi, cari dengede sürdürülebilirliği sağlamayı ve rekabet gücünü artırmayı hedefleyen programımızı kararlılıkla uygularken, bu dönüşümün gerektirdiği adımları da atacağız". dedi.

"Bizim odağımız ikiz dönüşümde ve bu alanda iyi ilerleme kaydediyoruz"

Şimşek, Türkiye'nin 1,6 trilyon dolarlık bir ekonomi, 86 milyonluk nüfus ve kişi başı yaklaşık 18 bin dolar gelire sahip olduğunu anımsatarak, bu özelliklerin hepsini bir arada sunan sayılı ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin güçlü altyapısına işaret eden Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde altyapıya yaklaşık 360 milyar dolarlık yatırım yapıldığı bilgisini paylaştı.

Şimşek, Türkiye'nin güçlü insan kaynağına sahip olduğunu belirterek, insan kaynağı ve altyapının yanı sıra Türkiye'nin kapsamlı sanayi girişimleri için güçlü teşvikler sunduğunu anlattı.

Tüm bu özelliklerin Türkiye'nin değer zincirinde daha üst seviyelerine çıkmasına katkı sağlayacağını söyleyen Şimşek, "Orta Koridor'un bir parçasıyız ve bölgesel bağlantısallığa yatırım yapıyoruz. Orta Doğu'daki savaşın tedarik zincirlerinin yeniden düşünülmesine, çeşitlenmesine ve yeni ticaret koridorlarının oluşmasına yol açacağını düşünüyorum. Aynı zamanda yeşil dönüşümü ve dijital dönüşümü hızlandıracak. Bu da önemli fırsatlar yaratıyor. Bizim odağımız ikiz dönüşümde ve bu alanda iyi ilerleme kaydediyoruz. Savunma sanayi önceliklerimiz arasında yer alıyor, ancak diğer tüm sektörlerde de güçlü bir potansiyel söz konusu." şeklinde konuştu.

"Türkiye, Türkiye'nin tarımda küresel katma değer açısından dünyadaki ilk 10 ülke arasında"

Şimşek, Türkiye'nin tarımda küresel katma değer açısından dünyadaki ilk 10 ülke arasında bulunduğunu ve bu alanda verimliliği artırmak için daha fazla yatırım yapmak istediklerini kaydetti.

Hizmetler sektörünün ise Türkiye'nin en güçlü alanlarından biri olduğunun altını çizen Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Turizmde dünyanın ilk 5 ülkesi içindeyiz, sağlık turizmi güçlü bir büyüme alanı. İnşaatta, küresel şirket sayısında Çin’in ardından ikinci sıradayız. Dizi ihracatından oyun teknolojilerine, havacılıktan diğer sektörlere uzanan geniş bir fırsat seti sunuyoruz. Daha fazla doğrudan yatırım çekerek birlikte büyümeyi ve daha istikrarlı, daha müreffeh bir bölge inşa etmeyi hedefliyoruz.”

"2003'ten beri Türkiye'ye gelen toplam doğrudan yabancı yatırım yaklaşık 290 milyar dolara ulaştı"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin kurulduğu günden beri güçlenerek geliştiğini ve bugün ulaşılan noktanın da yürütülen çalışmaların bir sonucu olduğunu dile getirdi.

Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 2003'ten beri Türkiye'de kapsamlı reformların hayata geçirildiğini ve bu reformların ülkede oldukça dayanıklı bir yatırım ekosisteminin oluşmasını sağladığını aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin 2006'da kurulmasının da söz konusu reform sürecinin önemli bir parçası olduğunu söyleyen Dağlıoğlu, "Bu reform temeli üzerinde Türkiye, yatırım açısından güçlü bir konum elde etti. Nitekim 2003'ten beri Türkiye'ye gelen toplam doğrudan yabancı yatırım yaklaşık 290 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde ülkedeki uluslararası şirket sayısı 5 bine yakın seviyeden 87 binin üzerine çıktı. Bu, bizim açımızdan son derece önemli bir başarı." dedi.

Dağlıoğlu, Türkiye'nin bugün çok uluslu şirketler için üretim, yönetim, AR-GE, lojistik ve tedarik faaliyetleri açısından bölgesel bir merkez haline geldiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ancak bu yolculuk burada sona ermeyecek. Mevcut küresel ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde, Türkiye'nin konumunun daha da güçlenerek küresel bir ekonomik güç seviyesine taşınacağına inanıyoruz. Bu elbette kısa sürede gerçekleşmeyecek ancak önümüzdeki on yıllar içinde bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz."