İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla devam eden sürecin etkilerini değerlendirdi.

Daha önce yaptığı, "Bu bizim savaşımız değil, bu çatışmaya sürüklenmeyeceğiz, bizim ulusal çıkarımıza değil." açıklamasını yineleyen Starmer, ülkede artan yaşam maliyetlerini düşürmenin en etkili yolunun Orta Doğu'da tansiyonu düşürmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak olduğunu vurguladı.

Bu konuda tüm diplomatik yolları deneyeceklerinin altını çizen Starmer, Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı'nın G7'deki mevkidaşlarıyla konuyu ele aldığını, Savunma Bakanı'nın ise Orta Doğu ziyaretinde meseleyi görüştüğünü söyledi.

"Ulusal çıkarlarımız için Avrupa ile daha yakın ilişkiler kurmamız gerekiyor"



Starmer, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Kanada ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de bulunduğu 35 ülkenin yaptığı ortak açıklamayı hatırlatarak, "Bu hafta Dışişleri Bakanı (Yvette Cooper) bu ülkelerdeki mevkidaşlarını bir toplantıda ağırlayacak ve seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması, durdurulan gemilerin ve mürettebatın güvenliği ve durdurulan hayati malların yeniden yola çıkması konusunda atılabilecek diplomatik ve siyasi adımları değerlendirecek." dedi.

Bu toplantının ardından askeri yetkililerin çatışmaların sona ermesini takiben Hürmüz Boğazı'nın erişilebilirliğini ve güvenliğini sağlama konusunu ele alacaklarını aktaran Starmer, geçişlerin güvenliği için askeri, diplomatik ve ticari paydaşların ortak hareket etmesinin önemine işaret etti.

Starmer, gerilimin ekonomiye ve İngiltere'deki yaşam maliyetlerine etkisine değinerek daha önce açıkladığı destek ve yardım paketlerini hatırlattı.

Ekonomik etkileri değerlendirmeye devam edeceklerini söyleyen Starmer, "Bu fırtınadan ülkemizi güvenli şekilde çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ne olursa olsun, dünya bu kırılgan yolda yürürken şunu net bir şekilde gördük, uzun vadeli ulusal çıkarlarımız Avrupa ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) müttefiklerimizle daha yakın ilişkiler kurmamızı gerektiriyor." diye konuştu.

Bu kapsamda AB ile görüşmelerde önemli aşamalar kaydedildiğini belirten Starmer, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ülkeye büyük bir zarar verdiğini ifade etti.

"Savaşa katılma konusunda üzerimde büyük bir baskı var"



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Starmer, ABD Başkanı Trump'ın "NATO'dan çıkma ihtimali, yeniden gözden geçirmenin de ötesinde." açıklamasına ve İngiltere'ye yönelik eleştirilerine değindi.

NATO'nun yıllardır müttefikleri güvende tutan bir yapı olduğunu dile getiren Starmer, "Benim veya başkalarının üzerinde hissettiği baskıya ya da çıkan seslere bakmaksızın İngiltere'nin çıkarları doğrultusunda hareket edeceğim. O yüzden bunun bizim savaşımız olmadığı ve buna sürüklenmeyeceğimizi net şekilde söylüyorum. Aynı şekilde, savunma, güvenlik ve ekonomik geleceğimiz için Avrupa'yla daha yakın ilişkiler içinde olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın İran saldırılarında kendilerine destek vermeyen İngiltere gibi ülkelere yaptığı "ABD artık size yardım etmeyecek." ifadesi de sorulan Starmer, şunları söyledi:

"Savaşa katılma konusundaki pozisyonumu değiştirmem için üzerimde büyük bir baskı var. Ama ben savaş konusundaki pozisyonumu değiştirmeyeceğim. Üzerimde ne kadar baskı olursa olsun, ne kadar gürültü olursa olsun, ben İngiltere Başbakanıyım ve ulusal çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmek zorundayım."

Starmer, savunma, güvenlik ve istihbarat konusunda ABD ile yakın ilişkilerin sürdüğüne işaret ederek "Hürmüz Boğazı'yla ilgili planlamalar Amerikalılarla görüşmeyi de içeriyor." dedi.