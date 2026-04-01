Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için kura çekim tarihi merak ediliyor. Kuraya katılacak binlerce hak sahibi kura takvimine odaklanırken, "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorusuna yanıt aranıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Murat Kurum, TOKİ İstanbul kura çekimlerinin Ramazan Bayramı sonrasında gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Ancak 1 Nisan 2026 itibarıyla kura tarihine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Kura çekiminin kesin tarihinin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
TOKİ kura çekimleri, kurumun YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı olarak izlenebilecek.
İstanbul’da hayata geçirilecek 100 bin sosyal konut için başvuruların değerlendirme süreci de sona erdi. TOKİ, resmi internet sitesi üzerinden başvurusu onaylanan ve reddedilen kişilere ait isim listelerini erişime açtı.
Proje çerçevesinde İstanbul genelinde 100 bin konutun yapılması öngörülüyor. Konut tiplerine göre satış bedelleri de duyuruldu. Buna göre,
55 metrekare büyüklüğündeki 1+1 daireler 1 milyon 950 bin TL’den,
65 metrekarelik 2+1 daireler 2 milyon 450 bin TL’den,
80 metrekarelik 2+1 daireler ise 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak.