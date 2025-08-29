Orka Holding’in ilk sanal stil danışmanı “Orkay”

Orka Holding, moda perakendesinde benzersiz ve en iyi alışveriş deneyimini sunmak amacıyla öncü bir adıma imza attı. Orka Holding, yapay zeka destekli ilk sanal influencer ve styling uzmanı Orkay ile dünya modasındaki vizyonunu güçlendiriyor. Sosyal medya hesapları üzerinden D’S damat koleksiyonlarına yönelik stil önerilerini ve günlük yaşam tarzını paylaşan Orkay, trendleri çok yakından takip ediyor, kişiselleştirilmiş kombin önerileri ile tüm moda severlere ilham veriyor. Dünyanın farklı kültürlerindeki takipçileri ile etkileşim kuran Orkay, stil tavsiyeleriyle böylece müşterilerin doğru ürün seçimine yardımcı oluyor.

“Dijital moda üzerinden global müşterilerimiz için ilham kaynağı”

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu “Dünya modasındaki vizyonumuzu güçlendiren Orkay, müşterilerimiz için zahmetsiz alışveriş deneyimi sunma çabamızın ve yenilikçi, yüksek teknolojiye uyumlu bakış açımızın en yeni dışa vurumlarından biri” dedi. Orakçıoğlu “Orkay ile dijital moda üzerinden global müşterilerimize ulaşarak, farklı coğrafyalardaki müşterilerimizin stil tercihleri ve ürün seçiminde yaşadığı zaman kaybını ve kararsızlığı azaltmasına katkı sunuyoruz” dedi.

