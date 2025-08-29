Bir uzmana göre mükemmel tatilin matematiksel formülü

Birleşik Krallık’ta yapılan bir araştırmaya göre, tatilde iş stresinden tamamen uzaklaşmak ortalama iki gün sürüyor. İngiliz Dr. Andy Cope'a göre ise mutlu bir tatilin formülü güneş ışığı, uyku, fiziksel aktivite, aileyle geçirilen zaman ve ekran süresinin mükemmel birleşiminden oluşuyor

Dr. Andy Cope, mükemmel iyi bir tatilin reçetesine şöyle paylaşıyor:

Günde 4,8 saat güneş ışığı

Günde 6,1 saat uyku

Günde 2,2 saat fiziksel aktivite (Otelin havuzunda yüzmeye gitmekle eşdeğer olabilir)

Günde 3,9 saat ekrandan uzak kalma süresi (Ekrana veda etmekte zorlananlar için)

Dr. Cope, tatil süresince “soru işaretleri” (gelen e-posta ya da sosyal medya gibi dijital tetikleyiciler) yerine “sıfır e‑posta” yaklaşımını benimsemenin önemine değindi. Ayrıca, fazla programlı turistik planlara odaklanmak yerine “an’da kalmanın” daha rahatlatıcı olduğunu söylüyor.

Tatilde huzurun ve dengeli bir dinlenmenin sağlanması için önerilen ideal zaman dengesi ise:

%70 aileyle birlikte vakit geçirmek,

%30 ise kendine odaklanarak vakit geçirmek

Dr. Cope, tatil mutluluğunun “p” yani “people/insanlar” gücüyle katlanabileceğini söylüyor. Ona göre en ideal denge %70 aileyle geçirilen zaman, %30 ise kendine ayrılan zaman. Ona göre önemli olan süre değil, o anlarda ne kadar huzurlu ve gerçekten “orada” olduğunuz.

Ayrıca günde dokuz saat dinlenmeyi, beyin fonksiyonlarını ve ruh halini iyileştirmek için üç litre su içmeyi ve havuz kenarında küçük bir tatlı kaçamağını da öneriyor, çünkü sonuçta tatildesiniz.

Cope, "Tatiller bize dinlenme, yenilenme ve tamamen şarj olmuş şekilde geri dönme şansı veriyor. İnsan beyni önceden yaşama ve yeniden yaşama konusunda harikadır; bu da tatili rezerve ettiğimiz andan itibaren keyif almaya başlayabileceğimiz ve döndükten uzun süre sonra bile mutluluk ışıltımızı koruyabileceğimiz anlamına gelir" diyor.

İNGİLİZLER EN ÇOK PLAJ VE HAVUZU SEVİYOR

Easyjet'in araştırması İngilizleri en çok mutlu eden tatil aktivitesinin plaja gitmek olduğunu, bunu havuzda yüzmenin takip ettiğini ortaya koydu.

İngilizler için en iyi 10 tatil aktivitesi şöyle: