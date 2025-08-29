Kadın girişimcilere özel destek

Dünyanın önde gelen anne, bebek ve çocuk ürünleri fuarlarından CBME Türkiye, Aralık ayındaki 43. buluşmasında yer alacak kadın katılımcılara, fuar alanı içerisinde özel bir alan ayırarak güçlü bir ticaret ve network ağı oluşturacak. Kadın profesyonellerin birbirleriyle bağlantı kurmasını, bilgi paylaşımında bulunmasını ve özel ürün gösterimleri organize etmesini sağlayacak bu alan, katılımcılara ekstra görünürlük ve avantajlar sunacak. Sadece fuar döneminde değil, yıl boyunca kadın girişimcileri ve profesyonelleri destekleyen CBME Türkiye, bu amaçla hayata geçirdiği “Kadın Platformu” projesini de sürdürüyor. Proje, Türkiye’deki anne bebek ve çocuk ürünleri sektöründe azınlık olan kadınların seslerini daha fazla duyurmayı, ilham veren başarı hikayelerini görünür kılmayı ve sektörde etkin bir kadın komünitesinin oluşmasını hedefliyor.

Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı CBME Türkiye, sektörün kadın girişimcilerine destek olmayı sürdürüyor. 3 – 6 Aralık 2025 tarihlerinde 43. kez kapılarını açmaya hazırlanan fuarda, bu kapsamda kadın katılımcılara özel bir alan oluşturulacak. Fuarın kadın katılımcılarının ürün ve tasarımlarını daha fazla görünür ve fark edilir kılacak bu alan, sektörel rekabette ekstra avantaj sağlarken, kadın profesyoneller arasındaki işbirliğini güçlendiren networking fırsatları sunacak. Ayrıca burası, kadınların deneyimleri ve bilgi birikimleri aracılığıyla birbirilerini destekleyecekleri bir platform olacak.

Fuara stant başvuruları ve ücretsiz ziyaretçi kayıtları devam ediyor

Aralık ayında 43. kez kapılarını açacak olan CBME Türkiye, Orta Doğu, Balkanlar, Kuzey Afrika ile Rusya-BDT bölgelerindeki anne, bebek ve çocuk ürünlerine dair sektör ihtiyaçlarını, 35 yılı aşkın süredir başarıyla karşılıyor. Informa Marktes tarafından düzenlenen fuara yurt içi ve yurt dışından firma katılımları ile online ziyaretçi kayıtları devam ediyor.

Yenidoğan ve bebek modası, bebek taşıma ve güvenlik araçları, beslenme ve bebek bakımı, ayakkabı, ev tekstili, abiye giyim, genç modası, oyuncak ve bisiklet, anne ve hamilelik ürünleri ile aksesuarların vitrine çıkacağı CBME Türkiye 2025 hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, www.cbmeturkiye.com.tr adresini ziyaret edebilirler.

