Şenpiliç ve İTÜ iş birliğiyle kanatlı sektörüne bilimsel destek

Şenpiliç, üniversite–sanayi iş birliklerini güçlendiriyor. Bilimi sektörün gelişiminde en güçlü yol gösterici olarak gören şirket, İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürüttüğü akademik çalışmalar sayesinde kanatlı sektörünün yapısal sorunlarına kalıcı çözümler sunmayı hedefliyor.

Üç proje kanatlı sektöründe geleceğin çözümlerine ışık tutacak

İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından üniversite çapında “Kanatlı sektöründe karşılaşılan sorunlar ve yenilikçi çözüm önerileri” başlığı altında çıkılan çağrı sonunda yaklaşık 3 aylık değerlendirme sonucunda 3 proje desteklenmeye hak kazandı. Projeler; enerji verimliliği, ileri dönüşüm ve çevre dostu ambalaj üretimi alanlarına odaklanıyor.

İş birliği açılış toplantısıyla duyuruldu

Projelerin başlangıcı, İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük binasında düzenlenen toplantıyla duyuruldu. Toplantıya İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata ve Prof. Dr. Şenol Ataoğlu, BAP Birimi yetkilileri ve proje yürütücüleri olarak görev yapan öğretim üyeleri katılırken; Şenpiliç’i Onursal Başkan Haşim Gürdamar ve Şenpiliç Genel Müdürü Aydın Başyurt temsil etti. Açılış konuşmalarının ardından, desteklenen projelerle ilgili kısa sunumlar gerçekleştirildi.

‘Elde ettiklerimizi daima topluma iade ettik’

Şenpiliç Onursal Başkanı Haşim Gürdamar açılış konuşmasında “Benim hayata başladığımda tek sermayem İstanbul Teknik Üniversitesi diplomasıydı. O diploma bana yalnızca mesleki bilgi değil, birlikte çalışmayı, istişareyi ve paylaşmayı öğretti. Bugüne kadar elde ettiklerimizi daima topluma iade ettik; büyüyerek, büyüterek bu sektörü topluma iade ettik. İTÜ ile yürüttüğümüz bu iş birliğinin hem sektörümüz hem de toplum için kalıcı katkılar sağlayacağına inanıyorum. Çünkü asıl önemli olan toplumun kazandığı değerdir.” dedi.

‘Araştırmaya ayrılan kaynak İTÜ tarihinde örnek bir adım’

Şenpiliç’in desteğinin üniversiteye ve araştırmalara kattığı değeri vurgulayan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, “İyi bir üniversiteyi güçlü kılan yalnızca akademisyenleri ve öğrencileri değil, mezunlarının üniversitesine duyduğu aidiyet ve yaptığı katkılardır. Şenpiliç ve Sayın Haşim Gürdamar’ın üniversitemize sunduğu destek, sadece bir bina yaptırıp ona isim vermenin ötesinde, doğrudan araştırma faaliyetlerine ayrılmış bir kaynak olması açısından İTÜ tarihinde çok değerli ve örnek bir adımdır. Bu yaklaşım, bizlere büyük bir heyecan verirken aynı zamanda sorumluluğumuzu da artırıyor. Bugün duyurusunu yaptığımız üç proje de bu desteğin somut bir çıktısıdır. Üniversitemizin 252 yıllık tarihinde ilk defa bir mezunumuz, İTÜ'nün daha fazla araştırma yapmasını desteklemek için bu ölçekte bir katkı sağlamıştır. Bu irade, yalnızca üniversitemizin değil ülkemizin bilim ve araştırma kültürü açısından da kalıcı bir iz bırakmaktadır.” dedi.

