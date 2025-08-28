Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2025-46 numaralı bültenini yayınladı. Bültende bir şirketin ilk halka arzlarına onay verildiği duyuruldu.

İlk kez payları halka arz edilecek şirketin halka arz fiyatı ve halka arz büyüklüğü şöyle:

Dof Robotik Sanayi AŞ‘nin 1 TL nominal bedelli payları 45,00 TL sabit bedelle halka arz edilecek.

Dof Robotik Sanayi AŞ‘nin halka arz büyüklüğü 2,025 milyar TL olarak gerçekleşecek.

Halka arzın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2025-46 numaralı bülteninde yayımlanan detayları şöyle: