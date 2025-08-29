ARA
GENIL, PEKGY ve TURGG hisseleri hakkında tedbir kararı alındı.


Borsa İstanbul'dan 3 hisseye tedbir kararı

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 28 Ağustos 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY), Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) ve Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GENIL.E, PEKGY.E ve TURGG.E payları 29/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

