Beşiktaş, Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan'la 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Anadolu Ajansı

Beşiktaş'ın Süper Lig ekiplerinden Göztepe'den renklerine bağladığı orta saha oyuncusu Junior Olaitan, siyah-beyazlı kulübün ilk Beninli futbolcusu olarak tarihe geçti.

Beşiktaş, daha önce 55 farklı ülkeden 195 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlıların kış transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Olaitan, kulüp tarihinin 196. yabancı futbolcusu oldu. Beşiktaş, on numara ve sol kanatta oynayabilen 23 yaşındaki Beninli için Göztepe'ye 7 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Kariyeri

Junior Olaitan, Ocak 2022'de Benin ekiplerinden Ayema'dan Fransa'nın Niort takımına transfer olarak Avrupa'ya adım attı. Üç buçuk sezon top koşturduğu Fransa'da Troyes ve Grenoble'da da forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, geride kalan ağustos ayında Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer oldu. İzmir ekibinde gösterdiği performansla dikkati çeken Olaitan, siyah-beyazlıların radarına girdi. Beşiktaş, yapılan görüşmelerin ardından Beninli futbolcu ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı ve oyuncuyu renklerine bağladı.

Beşiktaş tarihindeki ilk Beninli futbolcu

Junior Olaitan, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki ilk Beninli futbolcu oldu. Bugüne dek 55 farklı ülkeden 195 futbolcu siyah-beyazlı formayı giyerken Beşiktaş, ilk kez Beninli bir futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi.

