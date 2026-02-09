Gümrükte teminat süreçlerine ilişkin yeni sistem devreye alındı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Teminat Bilgi Sistemi üzerinden, bireysel, toplu ve götürü teminat türünde verilen teminat mektupları ile nakit olarak verilen teminatlara ilişkin olarak teminat ile ilgili teminat türü, teminat statüsü, düzenlenme tarihi gibi genel bilgiler, teminat tutar ve bakiyesine, teminata bağlı beyannamelere, antrepo koduna bağlı teminatlara, işlem yapılan gümrük idaresine ve teminatı veren bankaya ilişkin detaylı veriye ulaşılabileceği kaydedildi.

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığımızın hızlı ve kolay erişilebilir hizmet anlayışıyla, gümrük idarelerinde işlem gören teminatlara ilişkin bilgilerin ve işlem süreçlerinin elektronik ortamda sorgulanabilmesini ve takip edilebilmesini sağlamak üzere geliştirilen Teminat Bilgi Sistemi, 06.02.2026 tarihi itibarıyla vatandaşlarımızın ve firmalarımızın kullanımına açılmıştır.

Teminat Bilgi Sistemi üzerinde, bireysel, toplu ve götürü teminat türünde verilen teminat mektupları ile nakit olarak verilen teminatlara ilişkin olarak; teminat ile ilgili teminat türü, teminat statüsü, düzenlenme tarihi gibi genel bilgilerin yanında yükümlüye, teminat tutar ve bakiyesine, teminata bağlı beyannamelere, antrepo koduna bağlı teminatlara, işlem yapılan gümrük idaresine ve teminatı veren bankaya ilişkin detaylı veriye ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

Teminat Bilgi Sistemi, yükümlüler ve temsilcilerinin, söz konusu teminatlara ilişkin ihtiyaç duydukları bilgilere elektronik ortamda, hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlayarak gümrük işlem ve finansal yönetim süreçlerini daha etkin ve verimli yönetmelerine katkı sunacaktır.

Teminat Bilgi Sistemine, https://tbs.ticaret.gov.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılabilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."