İstanbullular dikkat, Valilik uyardı: Şiddetli fırtına geliyor

İstanbul Valiliği, bugün (9 Şubat 2026) akşam saatlerinde etkili olacak fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı.

Valilik, fırtınanın etkisini yarın (10 Şubat 2026) öğleden sonra itibarıyla kaybedeceğini de kaydetti.

"Ulaşımda aksamalar yaşanabilir"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği de belirtildi. Ayrıca, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

Marmara’da rüzgarın, bugün (09.02.2026) akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın yarın (10.02.2026) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."