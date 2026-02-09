ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7079,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13755,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • İstanbullular dikkat, Valilik uyardı: Şiddetli fırtına geliyor

İstanbullular dikkat, Valilik uyardı: Şiddetli fırtına geliyor

İstanbul Valiliği, 9 Şubat 2026 akşam saatlerinde beklenen fırtına nedeniyle olası risklere karşı uyarıda bulundu. Açıklamada, olumsuz hava koşullarının özellikle ulaşımda aksamalara yol açabileceği ifade edildi.

Merve Özçelik
Merve Özçelik
[email protected]

İstanbullular dikkat, Valilik uyardı: Şiddetli fırtına geliyor

İstanbul Valiliği, bugün (9 Şubat 2026) akşam saatlerinde etkili olacak fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı.

Valilik, fırtınanın etkisini yarın (10 Şubat 2026) öğleden sonra itibarıyla kaybedeceğini de kaydetti.

"Ulaşımda aksamalar yaşanabilir"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği de belirtildi. Ayrıca, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

Marmara’da rüzgarın, bugün (09.02.2026) akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın yarın (10.02.2026) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL