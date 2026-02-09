2026 YDS başvuruları ne zaman başlıyor? YDS sınavları ne zaman?

Akademik kariyer, dil tazminatı veya lisansüstü eğitim hedefleri olan adaylar için 2026 yılının ilk büyük dil sınavı olan YDS/1 süreci netleşti. ÖSYM'nin yayımladığı takvimle birlikte başvuru ve sınav tarihleri resmiyet kazandı.
2026-YDS/1 takviminin özeti:
Başvuru Tarihleri: 18 – 26 Şubat 2026
Geç Başvuru Günü: 4 Mart 2026 (Saat 23.59'a kadar)
Sınav Tarihi: 5 Nisan 2026
Sonuç Açıklama Tarihi: 30 Nisan 2026
Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?
Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirebilecekler. Sisteme giriş yapıldıktan sonra sınav merkezi tercihi ve dil seçimi yapılarak başvuru onaylanacak. Başvurunun tamamlanması için sınav ücretinin kılavuzda belirtilen bankalara veya ÖSYM'nin "Ödemeler" kısmına yatırılması gerekiyor.
Kısa Hatırlatmalar
Sınav Süresi: YDS genellikle 180 dakika (3 saat) sürmektedir.
Geçerlilik Süresi: Akademik başvurularda YDS puanının geçerlilik süresi kurumdan kuruma değişmekle birlikte, dil tazminatı için genellikle 5 yıl geçerlidir.
Giriş Saati: Adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını unutmamak önemlidir.