2026 YDS başvuruları ne zaman başlıyor? YDS sınavları ne zaman?

Akademik kariyer, dil tazminatı veya lisansüstü eğitim hedefleri olan adaylar için 2026 yılının ilk büyük dil sınavı olan YDS/1 süreci netleşti. ÖSYM'nin yayımladığı takvimle birlikte başvuru ve sınav tarihleri resmiyet kazandı.