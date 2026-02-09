TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ kura tarihi duyuruldu mu?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde başvuru ve kura heyecanının ardından, hak sahipleri için en kritik aşama olan anahtar teslim süreci ve inşaat takvimi netleşti. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği "evime ne zaman yerleşirim?" sorusuna yanıt veren takvim, kuraların tamamlanmasının ardından başlayacak uzun vadeli bir planlamayı kapsıyor.

İşte kura sonrasındaki süreç ve teslimat aşamalarına dair detaylar:

Kura ve Teslimat Zaman Çizelgesi

Kura Tamamlanma Tarihi: 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 (81 ildeki tüm kuralar bu tarihe kadar bitirilmiş olacak).

İlk Anahtar Teslimatları: Mart 2027 itibarıyla kademeli olarak başlayacak.

Proje Süresi: Konutların, ihale tarihlerinden itibaren yaklaşık 24 ay içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.