  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ kura tarihi duyuruldu mu?

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ kura tarihi duyuruldu mu?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde heyecan, 2026 yılının Şubat ayında Doğu Anadolu’dan Batı’ya doğru kayan yoğun bir takvimle devam ediyor. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ kura tarihi duyuruldu mu?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ kura tarihi duyuruldu mu?

Yaklaşık 50 ilde kura çekimlerinin tamamlanmasıyla on binlerce aile hak sahibi olurken, gözler şimdi başvuruların en yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollere çevrilmiş durumda. TOKİ'nin güncel planlamasına göre 81 ildeki tüm kura çekimlerinin Mart ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

 

İstanbul, Ankara ve İzmir Kura Tarihleri

En çok başvurunun yapıldığı metropol illerde heyecan dorukta. Resmi takvimin 27 Şubat'a kadar süreceği illerin ardından gözler Mart ayına çevrildi:

İstanbul: 1,2 milyonu aşkın başvuruyla rekor kıran İstanbul için kura çekimlerinin 9 – 12 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Çekilişlerin Avrupa ve Anadolu yakası için ayrı oturumlarda yapılması öngörülüyor.

Ankara ve İzmir: Başkent ve İzmir için kura tarihlerinin de İstanbul ile benzer şekilde Mart ayının ilk haftalarında tamamlanması planlanıyor. Henüz kesinleşmiş gün listesi yayımlanmasa da 27 Şubat sonrasındaki ilk grup iller arasında yer almaları bekleniyor.

Kura Sonuçları ve Takip Kanalları

Hak sahipliği belirleme kuraları noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde yapılmaktadır. Sonuçları şu kanallardan anlık olarak takip edebilirsiniz:

Canlı Yayın: TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden çekilişleri anlık izleyebilirsiniz.

Sorgulama: Kura tamamlandıktan birkaç saat sonra e-Devlet "Konut/İş Yeri Hak Sahipliği Sorgulama" ekranından veya toki.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaranızla asil/yedek durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

Önemli Hatırlatma: Kura takvimi, TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından illerin başvuru yoğunluğuna göre güncellenebilmektedir.

TOKİ’nin "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında yürüttüğü 500 bin konut projesinde kura süreci, planlanan takvim doğrultusunda Mart ayına doğru hız kesmeden ilerliyor. 

Bugün (9 Şubat 2026) itibarıyla Yozgat ve Kütahya illerinde başlayan yeni hafta kura maratonu, hafta boyunca farklı illerde devam edecek. İşte güncel kura takvimi ve merak edilen illere dair son durum:

 9 - 13 Şubat 2026 Haftalık Kura Takvimi

TarihKura Çekimi Yapılacak İller
9 Şubat 2026 PazartesiYozgat - Kütahya
10 Şubat 2026 SalıBilecik
11 Şubat 2026 ÇarşambaÇankırı
12 Şubat 2026 PerşembeBolu
13 Şubat 2026 CumaTekirdağ - Balıkesir

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde başvuru ve kura heyecanının ardından, hak sahipleri için en kritik aşama olan anahtar teslim süreci ve inşaat takvimi netleşti. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği "evime ne zaman yerleşirim?" sorusuna yanıt veren takvim, kuraların tamamlanmasının ardından başlayacak uzun vadeli bir planlamayı kapsıyor.

İşte kura sonrasındaki süreç ve teslimat aşamalarına dair detaylar:

 Kura ve Teslimat Zaman Çizelgesi

Kura Tamamlanma Tarihi: 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 (81 ildeki tüm kuralar bu tarihe kadar bitirilmiş olacak).

İlk Anahtar Teslimatları: Mart 2027 itibarıyla kademeli olarak başlayacak.

Proje Süresi: Konutların, ihale tarihlerinden itibaren yaklaşık 24 ay içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Kura Sonrası İzlenecek Aşamalar

Kura çekilişinde ismi "Asil" olarak çıkan vatandaşları şu süreçler bekliyor:

Sözleşme Daveti: Kura sonrası konutların ihale süreci ve inşaat seviyesi belirli bir noktaya ulaştığında, banka (Halkbank veya Ziraat Bankası) aracılığıyla sözleşme imzalamak üzere hak sahiplerine davet gönderilecek.

Peşinat Ödemesi: Sözleşme aşamasında konut bedelinin %10'luk peşinat tutarı yatırılacak.

Taksit Başlangıcı: Taksit ödemeleri, sözleşme imzalanan ayı takip eden ay itibarıyla başlayacak.

KDV Ödemesi: Konut teslimi sırasında, o günkü mevzuatın belirlediği oranda KDV ödemesi gerçekleştirilecek.
