İlk çıktığında insanlar hiç sevmemişti, sonra vazgeçilmez oldu

Bazı uzmanlara göre süpermarket arabaları dürtüsel satın almayı tetikleyen bir faktör olarak hayatımıza girdi. Çünkü, bir üründen diğerine kolayca geçmeyi dahası yeni ürünleri kolayca taşımayı teşvik ediyordu. Aslında ilk çıktıklarında müşteriler hiç de sevmemişti... İşte süper market arabalarının ilginç hikayesi...

Oklahoma'da Standard Food Markets ve Humpty Dumpty (İflas etmek üzereyken satın almıştı) mağazalarının sahibi Sylvan Goldman bu fikrin arkasındaki isimdi. ABD'li süpermarket sahibi Goldman 1937 yılında müşterilerinin daha fazla harcama yapmasını sağlayacak bir yol buldu. Goldman müşterilerin sepetleri dolduğunda veya çok ağırlaştığında alışverişi bıraktıklarını gözlemledi. Önce, çalışanlara, sepeti dolan müşterilere ikinci bir sepet verme ve dolu sepeti kasada tutma talimatını Verdi.

Ancak 1936'da asıl çözümü bir marangoz atölyesinde çalışırken buldu: Tekerlekli araba fikri. Bir tamircinin yardımıyla katlanır bir sandalyeye tekerlekler taktı ve üstüne bir sepet koydu.

İLK BAŞTA KİMSE KULLANMADI

Goldman, ilk market arabaları mağazaya gelince heyecanla gözlemlemeye başladı. Çok başarılı olacağını düşünüyordu. Ama hiç de beklemediği bir manzara vardı. Alışverişe gelen kimse market arabalarını kullanmıyordu. Peki, neden?

ERKEK VE KADINLARIN FARKLI SEBEPLERİ

Erkekler, market arabalarının kendilerini zayıf göstereceğini düşündü. Market arabası itmeyi feminen bulmuşlardı. Elleriyle taşıyabilecek güçte olduklarını söylüyordu. Kadınlar ise bebek arabasına benzetmiş ve 'yeterince bebek arabası itiyoruz' diyordu.

MODELLER ÇALIŞTIRDI

Goldman pes etmedi. Market arabalarını özendirmek için market arabasıyla alışveriş yapan kadın ve erkek modeller tuttu. Ürünlerle yüklü arabaları mağazanın önünde ileri geri itmek için insanları işe aldı. Reklama başvurdu, market arabasının kullanımını anlatan çalışanları işe aldı. İnsanlar, müşteri gibi market arabasıyla alışveriş yapanları gördükçe kullanım yayılmaya başladı. Kısa süre sonra Goldman'ın tüm mağazaları arabalarla donatıldı.

Üretim süreci de en az icat kadar yenilikçiydi. Goldman, yerel tamirci Fred Young ile iş birliği yaptı. Young, metal ve tel işçiliğinde uzmandı. İkili, birlikte ilk prototipleri geliştirmişti. Ancak seri üretim için daha fazlası gerekiyordu. Bu nedenle Goldman, Folding Basket Carrier Company adını verdiği kendi üretim şirketini kurdu. Tel sepetler, metal gövdeler ve katlanabilir yapılar burada üretildi.

ABD'li girişimci bir süre sonra diğer süpermarketlere 6 veya 7 dolara araba satmaya başladı. Birkaç yıl sonra, çocuk koltuğu olan bir araba da tanıttı. Tüm bu süreçlerin sonunda, alışveriş arabaları Amerika'daki süpermarketlerde hızla yayıldı. 1940 yılında Goldman, icadı için patent aldı. Arabalar artık sadece taşıma aracı değil, mağaza içi stratejilerin de temel unsuru olmuştu. Genişleyen arabalar, tüketiciyi daha fazla ürün almaya yöneltiyor, mağaza tasarımları buna göre şekilleniyordu.

TELİF DE KAZANDI

Bazı kaynaklara göre Goldman, patent süresi boyunca ABD'de üretilen her katlanabilir tasarım alışveriş arabasından telif hakkı toplayarak multimilyoner oldu.