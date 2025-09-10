Yapay zekada ‘ajan’ çağı başlıyor

Şirketler yapay zeka ajanı uygulamalarına yatırımlarını artırıyor.
Yapay zeka teknolojisi, her alanda en fazla gündemde olan trend konuların başında yer alıyor. Hem günlük hayatta hem de iş hayatında daha fazla kullanılmaya başlanan yapay zeka uygulamaları, giderek tüm süreçlere hakim oluyor.
Genelde üretken yapay zeka araçları olarak tanımlanan ChatGPT, Gemini, CoPilot yaygın halde kullanılırken, buradan yeni bir aşamaya daha geçmek üzereyiz. O da ‘Agentic AI’, yani yapay zeka ajanları devri… Globalde gelecek yılların en önemli trendi olarak ön plana çıkan yapay zeka ajanları uygulamaları Türkiye’de henüz sınırlı ölçekte devrede olsa da önümüzdeki dönemin büyük bir dönüştürücü gücü olması bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.