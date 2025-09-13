Dünyanın gündemindeki şirket halka arz yolunda

Microsoft ve OpenAI, OpenAI’nin kâr amaçlı bir şirkete dönüşmesini mümkün kılacak yeni ilişki koşullarını belirleyen bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzaladı.

CNN'in haberine göre yeni ticari düzenlemelerin ayrıntıları açıklanmadı. Ancak iki şirketin nihai anlaşma için çalıştıkları belirtiliyor. Makaleye göre bu gelişme, OpenAI’nin sermaye artırma ve nihayetinde halka açılarak yapay zekâ gelişimini fonlama stratejisi doğrultusunda önemli bir adım.

Microsoft, 2019’da OpenAI’ye 1 milyar dolar, 2023’ün başında ise 10 milyar dolar yatırım yapmıştı.

OpenAI, mevcut şartlara göre kâr amacı gütmeyen kolunun 100 milyar dolardan fazla gelir elde edeceğini belirtti.

Şirketler, Microsoft’un OpenAI’de ne kadar pay sahibi olacağını ya da Microsoft’un OpenAI’nin en yeni modellerine ve teknolojilerine özel erişimini sürdürüp sürdürmeyeceğini açıklamadı.

OpenAI’nin kurumsal yapısı oldukça karmaşık. Başlangıçta kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulan şirket, 2019’da Microsoft gibi büyük yatırımlara imkân tanıyan “sınırlı kâr” (capped-profit) modeline sahip bir kol oluşturdu. Şirket, kâr odaklı bu yapısını daha geleneksel bir kurumsal modele dönüştürmeye çalışıyor. Bir dönüşüm ise şirketin toplumsal misyon hedeflerini kâr elde etme amacıyla birleştirmesine ve gelecekte halka arz edilmesine imkân tanıyabilir.

OpenAI’nin yeni yapısı için düzenleyici engeller bulunuyor. Kaliforniya ve Delaware başsavcılarının onay vermesi gerekiyor. Habere göre şirket, dönüşümü yıl sonuna kadar tamamlamayı umuyor.

