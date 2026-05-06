ARA
DOLAR
45,21
0,04%
DOLAR
EURO
53,21
0,22%
EURO
ALTIN
6762,79
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • 2026 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

2026 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

2026 Kurban Bayramı tarihleri netleşti! Milyonlarca vatandaş "Kurban Bayramı ne zaman?" ve "Bayram tatili kaç gün?" sorularına yanıt arıyor. İşte Diyanet takvimine göre 2026 Kurban Bayramı başlangıç tarihi ve tatil günleri...

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Son Güncellenme:
2026 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

İslam dünyası için yılın en önemli ibadetlerinden biri olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Hicri takvime göre belirlenen bayram tarihleri, Miladi takvimde her yıl 10-11 gün öne çekiliyor. Bu durum, 2026 yılında Kurban Bayramı'nın bahar aylarına denk gelmesini sağlayacak.

2026 Kurban Bayramı Tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, 2026 yılında Kurban Bayramı Mayıs ayına denk geliyor. İşte gün gün bayram programı:

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

 

2 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

Milyonların beklediği haber Kabine sonrası geldi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. İşte kamu çalışanlarını ve tatil planı yapanları sevindiren o açıklamanın detayları ve bayram tatili takvimi...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresine ilişkin merakla beklenen kararı açıkladı. Yapılan düzenlemeyle birlikte, bayram öncesindeki günler idari izin kapsamına alınarak tatil süresi uzatıldı.

Bayram Tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 2026 yılı Kurban Bayramı tatilinin kapsamını şu sözlerle duyurdu:

"Bu sene Kurban Bayramı'nı 27 - 30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatillerine 1 buçuk gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Bayram öncesi 1 buçuk günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi

3 23 Mayıs - 31 Mayıs arası kesintisiz tatil

23 Mayıs - 31 Mayıs arası kesintisiz tatil

Bu kararla birlikte, hafta sonları da eklendiğinde kamu çalışanları için tatil takvimi şu şekilde şekillendi:

GünTarihDurum
Cumartesi23 MayısHafta Sonu Tatili
Pazar24 MayısHafta Sonu Tatili
Pazartesi25 Mayısİdari İzin
Salı26 Mayısİdari İzin (Öğleden sonra Arife)
Çarşamba27 MayısKurban Bayramı 1. Gün
Perşembe28 MayısKurban Bayramı 2. Gün
Cuma29 MayısKurban Bayramı 3. Gün
Cumartesi30 MayısKurban Bayramı 4. Gün
Pazar31 MayısHafta Sonu Tatili

4 Turizm sektöründe hareketlilik bekleniyor

Turizm sektöründe hareketlilik bekleniyor

Tatilin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte turizm sektöründe büyük bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak olan uzun tatil süreci, 1 Haziran Pazartesi günü mesai başlanmasıyla sona erecek. Tatil planı yapan vatandaşlar, bu müjdeli haberin ardından otel ve ulaşım rezervasyonlarına hız verdi.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL