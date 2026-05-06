2026 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

İslam dünyası için yılın en önemli ibadetlerinden biri olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Hicri takvime göre belirlenen bayram tarihleri, Miladi takvimde her yıl 10-11 gün öne çekiliyor. Bu durum, 2026 yılında Kurban Bayramı'nın bahar aylarına denk gelmesini sağlayacak.
2026 Kurban Bayramı Tarihleri
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, 2026 yılında Kurban Bayramı Mayıs ayına denk geliyor. İşte gün gün bayram programı:
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
2 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?
Milyonların beklediği haber Kabine sonrası geldi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. İşte kamu çalışanlarını ve tatil planı yapanları sevindiren o açıklamanın detayları ve bayram tatili takvimi...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresine ilişkin merakla beklenen kararı açıkladı. Yapılan düzenlemeyle birlikte, bayram öncesindeki günler idari izin kapsamına alınarak tatil süresi uzatıldı.
Bayram Tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 2026 yılı Kurban Bayramı tatilinin kapsamını şu sözlerle duyurdu:
"Bu sene Kurban Bayramı'nı 27 - 30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatillerine 1 buçuk gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Bayram öncesi 1 buçuk günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi
3 23 Mayıs - 31 Mayıs arası kesintisiz tatil
Bu kararla birlikte, hafta sonları da eklendiğinde kamu çalışanları için tatil takvimi şu şekilde şekillendi:
|Gün
|Tarih
|Durum
|Cumartesi
|23 Mayıs
|Hafta Sonu Tatili
|Pazar
|24 Mayıs
|Hafta Sonu Tatili
|Pazartesi
|25 Mayıs
|İdari İzin
|Salı
|26 Mayıs
|İdari İzin (Öğleden sonra Arife)
|Çarşamba
|27 Mayıs
|Kurban Bayramı 1. Gün
|Perşembe
|28 Mayıs
|Kurban Bayramı 2. Gün
|Cuma
|29 Mayıs
|Kurban Bayramı 3. Gün
|Cumartesi
|30 Mayıs
|Kurban Bayramı 4. Gün
|Pazar
|31 Mayıs
|Hafta Sonu Tatili
4 Turizm sektöründe hareketlilik bekleniyor
Tatilin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte turizm sektöründe büyük bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak olan uzun tatil süreci, 1 Haziran Pazartesi günü mesai başlanmasıyla sona erecek. Tatil planı yapan vatandaşlar, bu müjdeli haberin ardından otel ve ulaşım rezervasyonlarına hız verdi.