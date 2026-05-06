Huzurevlerinde yeni dönem başlıyor: Yaş ve kabul kriterleri değişti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, huzurevlerine kabul koşulları, başvuru sırasında istenecek belgeler, başvuru mercileri, inceleme, kabul ve ayrılış işlemleri yeniden düzenlendi.
1 Huzurevlerine kabul sürecindeki yaş kriteri yenilendi
Yönetmelikle birlikte huzurevlerine kabul sürecindeki yaş kriterini yenilendi. Buna göre, esas yaş sınırı 70 ve üzeri olarak düzenlendi. 60 ve 69 yaş arası vatandaşların ise yalnızca kısmi ya da tam bağımlı olmaları halinde kabul edilecek.
60-69 yaş grubundaki kişilerin bakıma ihtiyaç duyduklarını sağlık kurulu raporuyla kanıtlamaları istenecek. Başvuru sürecinde ruh sağlığının uygun olması, bulaşıcı hastalık taşınmaması ve bağımlılık öyküsünün bulunmaması gibi şartlar değerlendirilecek.
2 "Seviyelendirilmiş bakım modeli"
Yönetmelikle, vatandaşların ihtiyaç düzeyleri doğrultusunda "seviyelendirilmiş bakım modeli" hazırlandı.
Buna göre bağımsız yaşamını sürdürebilen bireyler birinci, gözetim desteğine ihtiyaç duyanlar ikinci, sürekli bakım gerektirenler üçüncü, ileri düzey bakım ihtiyacı bulunanlar ise dördüncü seviyede sınıflandırılacak. Yeni sistemle her bireyin ihtiyaçlarına uygun hizmetten yararlanması amaçlanıyor.
3 "Risk esaslı önceliklendirme sistemi" devreye alındı
Öte yandan, kurum bakımına erişimde "risk esaslı önceliklendirme sistemi" de getirildi. Buna göre, ihmal, istismar veya bakıma erişimi bulunmayan yaşlıların hizmetlere daha hızlı ve öncelikli ulaşmasının sağlanacak.
4 Öncelikle gündüzlü bakım ve aktif yaşam modellerine yönlendirilecekler
Kurum bakımına başvuran ve durumu uygun olan bireylerin öncelikle gündüzlü bakım ve aktif yaşam modellerine yönlendirilecek. Bu şekilde kurum bakımına olan talep de dengelenmiş olacak.
Yönetmelikle birlikte huzurevlerinde engelli erişimine uygun alanlar, acil çağrı sistemleri ve güvenlik altyapılarının bulunması da zorunlu tutuldu.