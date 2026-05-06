Huzurevlerinde yeni dönem başlıyor: Yaş ve kabul kriterleri değişti

Yönetmelikle birlikte huzurevlerine kabul sürecindeki yaş kriterini yenilendi. Buna göre, esas yaş sınırı 70 ve üzeri olarak düzenlendi. 60 ve 69 yaş arası vatandaşların ise yalnızca kısmi ya da tam bağımlı olmaları halinde kabul edilecek.

60-69 yaş grubundaki kişilerin bakıma ihtiyaç duyduklarını sağlık kurulu raporuyla kanıtlamaları istenecek. Başvuru sürecinde ruh sağlığının uygun olması, bulaşıcı hastalık taşınmaması ve bağımlılık öyküsünün bulunmaması gibi şartlar değerlendirilecek.