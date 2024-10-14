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Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün (14 Ekim) KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin (Yüzde 831,38776) yönetim kurulu kararını duyurdu.

14 Ekim 2024 | 20:24
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler paylaşıldı:

Yönetim Kurul'umuz 14.10.2024 tarihli toplantısında;

1) 160.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası kapsamında bir defaya mahsus aşılarak, Şirketimiz sermayesinin 267.790.000 TL artırılarak, 32.210.000 TL'den 300.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
2) Artırılan 267.790.000 TL'nin tamamının sermaye düzeltme farklarından karşılanmasına,
3) Sermaye artırımına konu tutarın Şirketimiz ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine,
4) Artırılan 267.790.000 TL tutarındaki sermayenin 136.572.900 TL tutarındaki (136.572.900 adet) kısmının A grubu paylardan, 131.217.100 TL tutarındaki (131.217.100 adet) kısmının ise B grubu paylardan oluşmasına,
5) Şirket ana sözleşmemizin " Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,
6) Bu karar kapsamında başta ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına karar verilmiştir.
 

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Aygaz bilanço tarihini duyurdu
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Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) geri alım açıklaması (14 Ekim)
Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihini duyurdu
Enflasyon muhasebesi bilançoları nasıl etkiliyor?
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İLERİ
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