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BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse l 6-10 Ocak

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı. Peki, borsada durum nasıldı? İşte BIST 100'de haftanın 'en'leri:

11 Ocak 2025 | 11:49
Son Güncellenme: 11 Ocak 2025 | 11:58
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse l 6-10 Ocak

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,63 değer kaybederek 9.910,61 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.865,74 ve en yüksek 10.159,14 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,22 azalarak 11.891,62 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,28 değer kaybıyla 9.707,89 puan, sanayi endeksi 1,82 azalışla 13.006,09 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,83 kazançla 14.496,66 puan oldu. İşte borsada haftanın enleri:

1 EN ÇOK ARTAN 3 HİSSE

EN ÇOK ARTAN 3 HİSSE Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,99 ile CVK Maden İşletmeleri oldu. CVK Maden İşletmelerini yüzde 11,75 ile Margun Enerji ve yüzde 10,55 ile Şekerbank izledi.

2 EN ÇOK GERİLEYEN 3 HİSSE

EN ÇOK GERİLEYEN 3 HİSSE Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7,02 ile Mavi Giyim, yüzde 6,85 ile Anadolu Grubu Holding ve yüzde 6,56 ile Batısöke Çimento Sanayi olarak sıralandı.

3 EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET

EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 538 milyar 20 milyon lirayla Garanti BBVA, 462 milyar 801 milyon lirayla Koç Holding ve 405 milyar 30 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

4 ALTIN YÜKSELDİ

ALTIN YÜKSELDİ 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,59 artışla 3 bin 60 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,58 değer kazanarak 20 bin 752 liraya yükseldi.

5 DOLAR

DOLAR Doların satış fiyatı yüzde 0,12 artışla 35,4110 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,19 azalışla 36,3310 lira oldu. Geçen hafta 43,8500 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,88 değer kaybederek 43,3370 liraya geriledi. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,59 azalışla 38,6580 liradan alıcı buldu.

6 FONLAR

FONLAR Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,42, BES fonları yüzde 0,48 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,91 ile "Para Piyasası Fonları" olurken tek gerileyen fon ise yüzde 0,47 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,91 ile "Başlangıç Fonları" ve "Standart"ta görülürken en fazla gerileyen fon ise yüzde 1,08 ile "Kıymetli Madenler" oldu.
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