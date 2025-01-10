ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 41,96504 milyar TL ile İş Bankası (C) hissesinde olurken, bu şirketi 37,96240 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin düşüşünde Metal Ana Sanayi sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1,63332 azalışla 9.910,61 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 280,82 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 86,38406 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının altında iken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.
RSI göstergesi 51,80059 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 102,45907 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 10.011,01 ve 10.111,4 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 9.837,98 ve 9.765,34 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 36,52710 seviyesinde bulunuyor.
ANADOLU EFES
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 179 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 139,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 207,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 139,00-116,00
Satım aralığı: 207,00-207,00
Endeks Ağırlığı (%):1,16
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,009 puan azaldı.
ALARKO HOLDİNG
GÜÇ KAYBEDİYOR
97,7 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 91,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 93,95 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 91,00-88,50
Satım aralığı: 94,50-94,00
Endeks Ağırlığı (%):0,55
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,001 puan azaldı.
ARÇELİK
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 137,2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 126,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 143,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 126,00-114,00
Satım aralığı: 143,00-139,00
Endeks Ağırlığı (%):0,51
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,004 puan azaldı.
BORUSAN BORU SANAYİ
GÜÇ KAYBEDİYOR
445,5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 405,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 419,5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 405,00-402,50
Satım aralığı: 432,50-450,00
Endeks Ağırlığı (%):0,37
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,003 puan azaldı.
ENKA İNŞAAT
GÜÇ KAYBEDİYOR
51,25 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 47,25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 48,88 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 47,25-46,50
Satım aralığı: 51,00-51,50
Endeks Ağırlığı (%):1,27
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,019 puan azaldı.
FORD OTOSAN
GÜÇ KAYBEDİYOR
967 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 890,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 922,5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 890,00-890,00
Satım aralığı: 945,00-980,00
Endeks Ağırlığı (%):2,12
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,004 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
131,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 126,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 128,1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 134,40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 126,00-121,00
Satım aralığı: 128,00-135,00
Endeks Ağırlığı (%):2,73
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,055 puan arttı.
T. HALK BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
17,58 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 16,70 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 17,11 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 17,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 16,70-16,20
Satım aralığı: 17,50-17,60
Endeks Ağırlığı (%):0,40
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,006 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
İZLENMELİ
13,92 - 14,57 aralığında hareket eden hisse 14,36 seviyesinin altında kapanışlarda 13,60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 14,36 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 14,90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 13,60-13,20
Satım aralığı: 14,90-14,80
Endeks Ağırlığı (%):3,99
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,139 puan arttı.
KOZA ALTIN
İZLENMELİ
22,58 - 23,68 aralığında hareket eden hisse 22,9 seviyesinin altında kapanışlarda 22,70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 22,9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 24,15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 22,70-21,80
Satım aralığı: 23,00-23,80
Endeks Ağırlığı (%):0,76
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,024 puan arttı.
PETKİM
DİRENÇTE ZORLANDI
17,99-19,59 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 18,01 seviyesinin altında kapanışlarda 17,40 seviyesine gerileyebilir. 18,40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 18,40 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 17,40-16,40
Satım aralığı: 18,40-18,00
Endeks Ağırlığı (%):0,77
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,001 puan arttı.
REEDER TEKNOLOJİ
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
15,37 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 13,60 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 14,4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15,23 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 13,60-13,60
Satım aralığı: 14,50-15,30
Endeks Ağırlığı (%):0,17
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,005 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
105,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 98,50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 101,3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 104,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 98,50-92,50
Satım aralığı: 104,00-107,00
Endeks Ağırlığı (%):3,97
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,112 puan arttı.
SASA POLYESTER
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 3,99 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3,68 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 4,35 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 3,68-3,34
Satım aralığı: 4,14-4,04
Endeks Ağırlığı (%):1,47
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,046 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DİRENÇTE ZORLANDI
291-300 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 293,5 seviyesinin altında kapanışlarda 290,00 seviyesine gerileyebilir. 309,75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 309,75 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 290,00-287,50
Satım aralığı: 295,00-295,00
Endeks Ağırlığı (%):7,23
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,026 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
İZLENMELİ
206,1 - 216 aralığında hareket eden hisse 213,5 seviyesinin altında kapanışlarda 201,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 213,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 223,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 201,00-199,00
Satım aralığı: 223,00-216,00
Endeks Ağırlığı (%):0,91
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,029 puan arttı.
VESTEL
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
73,15 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 69,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 70,8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 72,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 69,00-65,00
Satım aralığı: 72,00-75,00
Endeks Ağırlığı (%):0,37
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,007 puan azaldı.