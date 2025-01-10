ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 41,96504 milyar TL ile İş Bankası (C) hissesinde olurken, bu şirketi 37,96240 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin düşüşünde Metal Ana Sanayi sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1,63332 azalışla 9.910,61 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 280,82 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 86,38406 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının altında iken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

RSI göstergesi 51,80059 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 102,45907 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 10.011,01 ve 10.111,4 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 9.837,98 ve 9.765,34 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 36,52710 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 179 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 139,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 207,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 139,00-116,00

Satım aralığı: 207,00-207,00

Endeks Ağırlığı (%):1,16

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,009 puan azaldı.



ALARKO HOLDİNG



GÜÇ KAYBEDİYOR

97,7 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 91,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 93,95 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 91,00-88,50

Satım aralığı: 94,50-94,00

Endeks Ağırlığı (%):0,55

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,001 puan azaldı.



ARÇELİK



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 137,2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 126,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 143,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 126,00-114,00

Satım aralığı: 143,00-139,00

Endeks Ağırlığı (%):0,51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,004 puan azaldı.



BORUSAN BORU SANAYİ



GÜÇ KAYBEDİYOR

445,5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 405,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 419,5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 405,00-402,50

Satım aralığı: 432,50-450,00

Endeks Ağırlığı (%):0,37

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,003 puan azaldı.



ENKA İNŞAAT



GÜÇ KAYBEDİYOR

51,25 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 47,25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 48,88 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 47,25-46,50

Satım aralığı: 51,00-51,50

Endeks Ağırlığı (%):1,27

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,019 puan azaldı.



FORD OTOSAN



GÜÇ KAYBEDİYOR

967 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 890,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 922,5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 890,00-890,00

Satım aralığı: 945,00-980,00

Endeks Ağırlığı (%):2,12

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,004 puan azaldı.



GARANTİ BANKASI



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

131,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 126,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 128,1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 134,40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 126,00-121,00

Satım aralığı: 128,00-135,00

Endeks Ağırlığı (%):2,73

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,055 puan arttı.



T. HALK BANKASI



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

17,58 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 16,70 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 17,11 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 17,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 16,70-16,20

Satım aralığı: 17,50-17,60

Endeks Ağırlığı (%):0,40

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,006 puan arttı.



İŞ BANKASI (C)



İZLENMELİ

13,92 - 14,57 aralığında hareket eden hisse 14,36 seviyesinin altında kapanışlarda 13,60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 14,36 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 14,90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 13,60-13,20

Satım aralığı: 14,90-14,80

Endeks Ağırlığı (%):3,99

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,139 puan arttı.



KOZA ALTIN



İZLENMELİ

22,58 - 23,68 aralığında hareket eden hisse 22,9 seviyesinin altında kapanışlarda 22,70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 22,9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 24,15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 22,70-21,80

Satım aralığı: 23,00-23,80

Endeks Ağırlığı (%):0,76

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,024 puan arttı.



PETKİM



DİRENÇTE ZORLANDI

17,99-19,59 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 18,01 seviyesinin altında kapanışlarda 17,40 seviyesine gerileyebilir. 18,40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 18,40 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 17,40-16,40

Satım aralığı: 18,40-18,00

Endeks Ağırlığı (%):0,77

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,001 puan arttı.



REEDER TEKNOLOJİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

15,37 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 13,60 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 14,4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15,23 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 13,60-13,60

Satım aralığı: 14,50-15,30

Endeks Ağırlığı (%):0,17

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,005 puan arttı.



SABANCI HOLDİNG



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

105,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 98,50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 101,3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 104,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 98,50-92,50

Satım aralığı: 104,00-107,00

Endeks Ağırlığı (%):3,97

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,112 puan arttı.



SASA POLYESTER



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 3,99 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3,68 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 4,35 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 3,68-3,34

Satım aralığı: 4,14-4,04

Endeks Ağırlığı (%):1,47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,046 puan azaldı.



TÜRK HAVA YOLLARI



DİRENÇTE ZORLANDI

291-300 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 293,5 seviyesinin altında kapanışlarda 290,00 seviyesine gerileyebilir. 309,75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 309,75 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 290,00-287,50

Satım aralığı: 295,00-295,00

Endeks Ağırlığı (%):7,23

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,026 puan azaldı.



TOFAŞ OTO. FAB.



İZLENMELİ

206,1 - 216 aralığında hareket eden hisse 213,5 seviyesinin altında kapanışlarda 201,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 213,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 223,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 201,00-199,00

Satım aralığı: 223,00-216,00

Endeks Ağırlığı (%):0,91

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,029 puan arttı.



VESTEL



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

73,15 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 69,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 70,8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 72,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 69,00-65,00

Satım aralığı: 72,00-75,00

Endeks Ağırlığı (%):0,37

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,007 puan azaldı.