ARA
DOLAR
35,40
0,21%
DOLAR
EURO
36,30
-0,51%
EURO
GRAM ALTIN
3060,94
0,94%
GRAM ALTIN
BIST 100
9910,61
-0,90%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • SPK'dan sermaye artırımı onayı alan son 4 şirket ve oranları

SPK'dan sermaye artırımı onayı alan son 4 şirket ve oranları

SPK'nın önceki gün yayınlanan son bülteninde 4 şirketin sermaye artırımına onay gelmişti. 4 şirket de dün KAP'a onaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimdi gözler yeni haftada şirketlerin duyuracağı tarihlerde olacak.

11 Ocak 2025 | 00:17
Son Güncellenme: 11 Ocak 2025 | 00:51
SPK'dan sermaye artırımı onayı alan son 4 şirket ve oranları

SPK'nın son bülteninde sermaye artırımı onayı alan 4 şirket ve oranları şöyle:

1 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. (BTCIM) / Yüzde 3000 bedelsiz

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. (BTCIM) / Yüzde 3000 bedelsiz Şirket dün KAP'a şu bilgilendirmeyi yaptı: Şirketimizin 180.000.000 (yüz seksen milyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, %3000 (yüzde üç bin) oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapılarak, 5.580.000.000 (beş milyar beş yüz seksen milyon) Türk Lirası'na çıkarılması ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2025 tarih ve 2025-2 sayılı bülteninde onaylanmıştır.

2 GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (GLRYH) / Yüzde 200 bedelli, Yüzde 200 bedelsiz

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (GLRYH) / Yüzde 200 bedelli, Yüzde 200 bedelsiz Şirket dün KAP'a şu bilgilendirmeyi yaptı: Şirket esas sözleşmesinin 7'nci maddesinde öngörülmüş olan yetkiye istinaden, Şirketimizin 1.500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 120.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 480.000.000.-TL artırılarak 600.000.000.-TL'ye çıkarılmasına, bu kapsamda artırılan 480.000.000.-TL tutarındaki payların 240.000.000.-TL tutarındaki kısmının sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından, 240.000.000.-TL tutarındaki kısmının ise mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmaksızın nakden karşılanmasına ilişkin yapılan sermaye artırımı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmış olup 09.01.2025 tarihli ve 2025/2 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır.

3 EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (EGPRO) / Yüzde 572.99

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (EGPRO) / Yüzde 572.99 Şirketimizin mevcut 80.980.793,82 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin %572,99 oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapılarak, 545.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2025 Tarih ve 2025/2 sayılı bülteninde onaylanmıştır.

4 DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DESA) / Yüzde 100

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DESA) / Yüzde 100 Şirket dün KAP'a şu açıklamayı yaptı: Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı olan 750.000.000,00 TL içinde 245.000.000,00TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan özkaynaklar kalemi altında yer alan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları'ndan karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 245.000.000,00 TL artırılarak 490.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından onaylanmış olup, Kurul'un 09.01.2025 ve 2025/2 sayılı haftalık bülteninde yayımlanmıştır. 245.000.000,00 TL olan ödenmiş sermayenin 245.000.000,00 TL artışla 490.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin süreçler ivedilikle tamamlanacaktır.
İlgili Haberler
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
EgeYapı GYO ne zaman borsada işlem görecek?
EgeYapı GYO ne zaman borsada işlem görecek?
Bir balıkçı Karadeniz'in altında buldu: İki ihtimal var
Bir balıkçı Karadeniz'in altında buldu: İki ihtimal var
ABD verisi etkiledi: 10 Ocak borsada gün sonu rakamları
ABD verisi etkiledi: 10 Ocak borsada gün sonu rakamları
0
  • ALTIN GRAM - TL 3060,94 0,94%
  • ALTIN ONS 2689,16 0,73%
  • BIST 100 9910,61 -0,9%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,815 -0,196%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44288 0,2773%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 101,75 -0,4426%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,404 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0245 -0,547%
  • EURO/TURK LIRASI 36,3043 -0,5128%
  • STERLIN/DOLAR 1,22091 -0,82409%
Borsa Haberleri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK'dan sermaye artırımı onayı alan son 4 şirket ve oranları
Borsa İstanbul’dan bir hissede emir paketi tedbiri
Borsa İstanbul’dan bir hissede tedbir kararı
EgeYapı GYO ne zaman borsada işlem görecek?
ABD verisi etkiledi: 10 Ocak borsada gün sonu rakamları
2025 ilk çeyrek için: 15 aracı kurumdan portföy önerileri
Borsa İstanbul, 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 4 bedelsiz onayı var
Türkiye, 2024'te halka arzlarda Avrupa birincisi
Yabancı yatırımcı 2025'e borsada alımla başladı
Türk Hava Yolları, 2024 rakamlarını açıkladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 300
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (8 Ocak)
SPK'dan 2 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
GERİ
İLERİ
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK'dan sermaye artırımı onayı alan son 4 şirket ve oranları
Borsa İstanbul’dan bir hissede emir paketi tedbiri
Borsa İstanbul’dan bir hissede tedbir kararı
EgeYapı GYO ne zaman borsada işlem görecek?
ABD verisi etkiledi: 10 Ocak borsada gün sonu rakamları
2025 ilk çeyrek için: 15 aracı kurumdan portföy önerileri
Borsa İstanbul, 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 4 bedelsiz onayı var
Türkiye, 2024'te halka arzlarda Avrupa birincisi
Yabancı yatırımcı 2025'e borsada alımla başladı
Türk Hava Yolları, 2024 rakamlarını açıkladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 300
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (8 Ocak)
SPK'dan 2 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL