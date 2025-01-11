SPK'nın son bülteninde sermaye artırımı onayı alan 4 şirket ve oranları şöyle:

1 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. (BTCIM) / Yüzde 3000 bedelsiz Şirket dün KAP'a şu bilgilendirmeyi yaptı: Şirketimizin 180.000.000 (yüz seksen milyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, %3000 (yüzde üç bin) oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapılarak, 5.580.000.000 (beş milyar beş yüz seksen milyon) Türk Lirası'na çıkarılması ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2025 tarih ve 2025-2 sayılı bülteninde onaylanmıştır.

2 GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (GLRYH) / Yüzde 200 bedelli, Yüzde 200 bedelsiz Şirket dün KAP'a şu bilgilendirmeyi yaptı: Şirket esas sözleşmesinin 7'nci maddesinde öngörülmüş olan yetkiye istinaden, Şirketimizin 1.500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 120.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 480.000.000.-TL artırılarak 600.000.000.-TL'ye çıkarılmasına, bu kapsamda artırılan 480.000.000.-TL tutarındaki payların 240.000.000.-TL tutarındaki kısmının sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından, 240.000.000.-TL tutarındaki kısmının ise mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmaksızın nakden karşılanmasına ilişkin yapılan sermaye artırımı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmış olup 09.01.2025 tarihli ve 2025/2 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır.

3 EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (EGPRO) / Yüzde 572.99 Şirketimizin mevcut 80.980.793,82 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin %572,99 oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapılarak, 545.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2025 Tarih ve 2025/2 sayılı bülteninde onaylanmıştır.