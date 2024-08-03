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BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 3,84 kayıpla tamamladı. Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse...

03 Ağustos 2024 | 11:28
Son Güncellenme: 03 Ağustos 2024 | 12:05
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,84 değer kaybederek 10.473,47 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.415,62, en yüksek 10.880,04 puanı gördü.

1 Mali endekte kayıp yüzde 4'ü aştı

Mali endekte kayıp yüzde 4'ü aştı Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,42 değer kaybederek 11.750,16 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 2,68 azalışla 10.088,90 puan, Sanayi Endeksi 3,25 kayıpla 14.291,91 puan, Teknoloji Endeksi de yüzde 2,80 değer kaybıyla 14.378,60 puan oldu.

2 Kontrolmatik Teknoloji en çok prim yapan hisse

Kontrolmatik Teknoloji en çok prim yapan hisse Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,80 ile Kontrolmatik Teknoloji oldu. Kontrolmatik Teknoloji’yi, yüzde 9,14 ile Limak Doğu Anadolu Çimento, yüzde 8,35 ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret izledi.

3 En çok değer kaybı Arçelik'te

En çok değer kaybı Arçelik'te Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 15,78 ile Arçelik, yüzde 12,01 ile Agrotech Teknoloji ve yüzde 10,73 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak sıralandı.

4 En değerli şirketler

En değerli şirketler Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 529 milyar 495 milyon 513 bin lirayla Koç Holding, 521 milyar 640 milyon lirayla Garanti BBVA ve 402 milyar 270 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.
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