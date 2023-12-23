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  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (18-22 Aralık 2023)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (18-22 Aralık 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 5,46 kayıpla tamamladı. Anadolu Efes Biracılık en çok prim yapan hisse oldu. En çok kayıp GÜBRETAŞ'ta yaşandı.

23 Aralık 2023 | 11:44
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BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (18-22 Aralık 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 5,46 kayıpla 7.557,56 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.553,85, en yüksek 8.010,47 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 6,07 kayıpla 6.839,34 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 7,73 azalışla 9.595,45 puan, Mali Endeksi yüzde 4,47 azalışla 8.063,93 puan, Sanayi Endeksi yüzde 6,67 azalışla 11.513,23 puan oldu.

Anadolu Efes Biracılık en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,65 ile Anadolu Efes Biracılık oldu. Anadolu Efes Biracılık’ı yüzde 12,39 ile Coca Cola İçecek, yüzde 12,12 ile Europen Endüstri izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 40,03 ile GÜBRETAŞ, yüzde 22,63 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama, 16,75 ile YEO Teknoloji Enerji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 356 milyar 293 milyon lirayla Koç Holding, 321 milyar 540 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 279 milyar lirayla Tüpraş oldu.

 

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