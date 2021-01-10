ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 35.33 ile Otokar ve yüzde 21.50 ile Emlak Konut GMYO olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 15.86 ve yüzde 8.53 ile Gübre Fabrik. ve Kartonsan hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 10.12 milyar TL ile Emlak Konut GMYO hissesinde olurken, bu şirketi 8.06 milyar TL ile Gübre Fabrik. takip etti. Endeksin yükselişinde Otomotiv sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.86 yükselişle 1,522 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 208 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 35.41 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 81.87 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 109.95 seviyesinde. CCI göstergesinin 144.86 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir.

Aşağı yönlü hareketlerde 1,511 ve 1,500 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,528 ve 1,534 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların payı geçtiğimiz haftaya göre 0.16 baz puan artarak yüzde 49.00 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 14.59 seviyesinde bulunuyor.

ARÇELİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 30.04 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 29.05 seviyesinde bulunurken ilk direnci 33.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 30.50-29.00

Satım aralığı: 33.75-34.60

Yabancı Payı (%) : 53.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 2.6 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 2.18 seviyesinde bulunurken direnç 3.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.18-2.04

Satım aralığı: 3.10-3.50

Yabancı Payı (%) : 36.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.12 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DİRENÇTE ZORLANDI

14.26-15.1 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 14.64 seviyesinin altında kapanışlarda 14.30 seviyesine gerileyebilir. 15.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 15.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.30-12.50

Satım aralığı: 15.10-16.80

Yabancı Payı (%) : 34.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.44 puan azaldı.

GARANTİ BANKASI

İZLENMELİ

10.05 – 10.59 aralığında hareket eden hisse 10.52 seviyesinin altında kapanışlarda 9.95 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.52 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 10.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.95-9.00

Satım aralığı: 10.80-11.50

Yabancı Payı (%) : 59.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.75 puan arttı.

GÜBRE FABRİK.

DÜŞÜŞTE

86.75 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 72.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 72.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 90.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 61.00-50.00

Satım aralığı: 90.50-96.50

Yabancı Payı (%) : 7.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.39 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

İZLENMELİ

6.8 – 7.14 aralığında hareket eden hisse 7.14 seviyesinin altında kapanışlarda 6.78 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 7.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.78-6.50

Satım aralığı: 7.35-7.75

Yabancı Payı (%) : 47.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.54 puan arttı.

KARDEMİR (D)

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 5.8 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 6.25 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.50-4.82

Satım aralığı: 6.25-6.90

Yabancı Payı (%) : 23.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.24 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

21.6 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 20.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 21.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 22.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 20.10-18.60

Satım aralığı: 22.00-23.80

Yabancı Payı (%) : 68.81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.

KOZA ALTIN

ATAKTA

108.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 108.5 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 89.50 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 89.50-82.00

Satım aralığı: 123.00-128.00

Yabancı Payı (%) : 38.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.73 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 43 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 45.25 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 41.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 41.75-38.50

Satım aralığı: 45.25-49.50

Yabancı Payı (%) : 34.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.

OYAK ÇİMENTO

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 8.84 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 8.45 seviyesinde bulunurken ilk direnci 9.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.45-8.10

Satım aralığı: 9.60-10.70

Yabancı Payı (%) : 2.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.

PEGASUS

GÜÇ KAYBEDİYOR

75.05 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 70.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 72.15 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 70.00-60.50

Satım aralığı: 74.50-83.00

Yabancı Payı (%) : 29.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.

PETKİM

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 4.94 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5.40 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4.96 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.96-4.38

Satım aralığı: 5.40-5.93

Yabancı Payı (%) : 24.26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.38 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

İZLENMELİ

11.35 – 11.91 aralığında hareket eden hisse 11.61 seviyesinin altında kapanışlarda 10.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11.61 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 12.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 10.80-10.20

Satım aralığı: 12.20-12.85

Yabancı Payı (%) : 64.74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.31 puan azaldı.

ŞİŞE CAM

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 7.46 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 7.38 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.23 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.38 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.82 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.23-6.95

Satım aralığı: 7.45-7.95

Yabancı Payı (%) : 26.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.70 puan arttı.

T. HALK BANKASI

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 5.52 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.85 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.48 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.48-5.15

Satım aralığı: 5.85-6.85

Yabancı Payı (%) : 6.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.

TAV HAVALİMANLARI

DİRENÇTE ZORLANDI

20.62-21.52 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 20.88 seviyesinin altında kapanışlarda 20.60 seviyesine gerileyebilir. 21.30 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 21.30 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 20.60-18.90

Satım aralığı: 21.30-22.70

Yabancı Payı (%) : 50.75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.56 puan arttı.