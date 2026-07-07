En güvenilir yarı otonom sistemler hangileri? Kullanıcılar seçimini yaptı

Otomobiller tam otonom sürüşe henüz ulaşmadı. Buna rağmen gelişmiş sürüş destek sistemleri her geçen yıl daha fazla görev üstleniyor. Özellikle uzun yol ve yoğun trafik gibi durumlarda sürücünün işini kolaylaştıran bu teknolojiler artık birçok yeni modelde yer alıyor.
Bugün Tesla'dan Mercedes-Benz'e, Ford'dan BMW'ye kadar birçok üretici farklı sürüş destek sistemleri geliştiriyor. Ancak kullanılan teknolojiler birbirinden farklı. Bazı markalar yalnızca kameraları tercih ederken, bazıları radar, LiDAR ve yüksek hassasiyetli haritaları birlikte kullanıyor. Bu da sistemlerin çalışma şekli ve başarısını doğrudan etkiliyor.
Gerçek performansı görmek için ise kullanıcı deneyimleri önemli bir kaynak oluşturuyor. Uzun süre kullanılan sistemler, günlük trafikte nasıl davrandığını daha net ortaya koyuyor. İşte kullanıcıların en başarılı bulduğu yarı otonom sürüş sistemleri.
1 GM Super Cruise uzun yol kullanımında öne çıkıyor
General Motors'un geliştirdiği Super Cruise sistemi Cadillac, Chevrolet, GMC ve Buick modellerinde sunuluyor. Kamera, radar ve LiDAR destekli haritalama teknolojisi kullanan sistem, belirlenen otoyollarda eller serbest sürüşe izin veriyor.
Direksiyon üzerindeki ışıklı gösterge sayesinde sürücü sistemin durumunu anlık olarak takip edebiliyor. Renk değişimleri, sürücünün kontrolü devralması gerekip gerekmediğini gösteriyor.
Kullanıcı yorumları, Super Cruise'un özellikle uzun yol sürüşlerinde başarılı sonuç verdiğini ortaya koyuyor. Bağımsız testlerde de sistem, sınıfındaki en güçlü seçeneklerden biri olarak gösteriliyor.
Bununla birlikte bazı eksikleri bulunuyor. Yavaş ilerleyen bir aracı geçtikten sonra aracın beklenenden sert hızlanması ve yol çalışması bulunan alanlarda sistemin geç tepki vermesi en sık dile getirilen sorunlar arasında yer alıyor.
2 Mercedes-Benz Drive Pilot farklı bir seviyede yer alıyor
Drive Pilot'u rakiplerinden ayıran en önemli nokta, Seviye 3 otonom sürüş sunabilmesi. Uygun koşullar oluştuğunda sistem sürüş görevini üstlenirken sürücünün ellerini direksiyondan çekmesine izin veriyor.
Mercedes-Benz, sistem aktif durumdayken yaşanabilecek bazı kazalarda hukuki sorumluluğu üstlenebileceğini de açıklıyor.
Kullanım alanı hâlâ sınırlı
Drive Pilot; yedekli direksiyon ve fren sistemi, gelişmiş sensörler ve yüksek işlem gücüyle çalışıyor. Kullanıcılar sistemin trafikte güvenli mesafeyi korumasını ve kararlı hareket etmesini olumlu değerlendiriyor.
Ancak bu teknoloji her yerde kullanılamıyor. Sistem yalnızca belirli otoyollarda çalışıyor ve şu an için sınırlı sayıdaki S-Class ile EQS Sedan modellerinde sunuluyor. Ayrıca yıllık kullanım ücreti de birçok rakibine göre daha yüksek.
3 Tesla'nın sistemi daha geniş kullanım alanı sunuyor
Tesla Full Self-Driving Supervised, yalnızca otoyollarla sınırlı kalmayan sistemlerden biri. Şehir içi yollar dahil birçok farklı senaryoda çalışabiliyor. Ancak sürücünün dikkatini yoldan ayırmasına izin vermiyor ve sürekli gözetim istiyor.
Yazılım güncellemeleri performansı artırdı
Tesla kullanıcıları son yazılım sürümlerinin önemli iyileştirmeler getirdiğini söylüyor. Şerit takibi, dönüşler ve genel sürüş davranışının önceki sürümlere göre daha başarılı olduğu belirtiliyor.
Buna rağmen sistem tamamen sorunsuz değil. Bazı kullanıcılar hız limitlerini yanlış algıladığını ve zaman zaman çevredeki araçların hareketlerini hatalı yorumladığını ifade ediyor.
4 Ford BlueCruise güncellemelerle gelişmeye devam ediyor
BlueCruise; Mustang Mach-E, F-150, F-150 Lightning, Explorer, Expedition ve bazı Lincoln modellerinde sunuluyor. Adaptif hız sabitleyiciyle çalışan sistem, uygun otoyollarda eller serbest sürüş desteği sağlıyor.
Yeni yazılım sürümleriyle birlikte sistemin daha kararlı çalıştığı belirtiliyor. Özellikle şerit ortalama başarısının artması ve otomatik şerit değiştirme özelliğinin geliştirilmesi kullanıcıların dikkat çektiği yenilikler arasında bulunuyor.
Eski sürümlerde ise yol ayrımlarında kararsız davranışlar görülebiliyor. Ayrıca belirli hızların üzerinde sistemin devreye girmemesi de eleştirilen noktalar arasında yer alıyor.
5 BMW modeli değiştikçe performans da değişiyor
BMW Driving Assistant Professional paketi, iX ve i5 gibi modellerde sunulan Seviye 2 sürüş destek sistemi olarak görev yapıyor. Highway Assistant özelliği sayesinde uygun otoyollarda belirli hızlara kadar eller serbest kullanım mümkün oluyor.
Yine de sürücünün gözünü yoldan ayırmaması gerekiyor.
Her BMW aynı deneyimi sunmuyor
Kullanıcı deneyimleri, sistem performansının modele ve pazara göre değişebildiğini gösteriyor. Bazı araçlarda otoyol sürüşü oldukça başarılı bulunurken, bazı modellerde sistem daha sınırlı özelliklerle çalışıyor.
Silik yol çizgilerinde sistemin sık devreden çıkması ve gereksiz müdahalelerde bulunması da kullanıcıların en sık dile getirdiği sorunlar arasında yer alıyor.
6 Değerlendirme nasıl yapıldı?
Liste hazırlanırken kullanıcıların uzun süreli deneyimleri temel alındı. Forumlarda paylaşılan yorumlar, uzun yol testleri ve günlük kullanım deneyimleri birlikte incelendi.
Ayrıca bağımsız otomobil inceleme kuruluşlarının test sonuçları da karşılaştırıldı. Böylece hem kullanıcı görüşlerini hem de uzman değerlendirmelerini kapsayan daha dengeli bir sıralama oluşturuldu.