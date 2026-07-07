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ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi için Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı.

Ekonomist
Ekonomist
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ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi için Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı.

ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak, saat 13.50'de Ankara Havalimanı'na iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan inişinde resmi törenle karşıladığı Trump ile bir süre sohbet etti.

ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi için Ankara'da-1

Erdoğan ve Trump bugün bir araya gelecek

ABD Başkanı Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Daha sonra Şeref Salonu'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İki lider, bugün saat 15:00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirecek.

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