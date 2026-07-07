"Avrupa'da enerji dönüşümünde rol oynayacağız"

Dünyanın dört bir yanından 38 ülkeye ihracat yapan, Türkiye’nin önde gelen teknoloji ve hizmet sağlayıcısı şirketi EKOS Electric, uluslararası platformlarda sürdürülebilir enerji çözümlerini ve yenilikçi teknolojisini sektör profesyonellerine tüm yönleriyle anlatıyor. 23-25 Haziran 2026 tarihleri arasında Münih'te düzenlenen The Smarter E Europe Fuarı'na katılan EKOS Electric, Avrupa başta olmak üzere uluslararası pazarlardaki büyüme stratejisini ve teknoloji odaklı çözümlerini ziyaretçilerle paylaştı.

Enerji iletim ve dağıtım altyapılarında yüksek katma değerli ürünler geliştiren, sektörde 30 yıllık deneyime sahip EKOS Electric, özellikle transformatör ve anahtarlama ekipmanları ürün gruplarıyla Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Portekiz'deki üretim yapılanması ve uluslararası satış ekipleriyle Avrupa'daki faaliyetlerini sürdüren EKOS Electric, bölgesel büyümesini yeni iş birlikleriyle desteklemeyi amaçlıyor. Enerji dönüşümüne yönelik geliştirdiği yenilikçi çözümleriyle Türkiye’de önemli projelere imza atan EKOS Electric, uluslararası pazarlardaki referans projeleriyle global büyümesini sürdürürken Türk mühendisliğini küresel sahnede başarıyla temsil ediyor.

Küresel Büyüme Yolculuğunda Yeni Adımlar

Fuarda ayrıca enerji sektörünün dönüşümünde kritik öneme sahip enerji depolama çözümleri ve zaman sunucuları da ziyaretçilere tanıtıldı. Yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasıyla birlikte stratejik önem kazanan enerji depolama sistemleri, şebeke esnekliğinin artırılması ve enerji arz güvenliğinin desteklenmesinde önemli rol oynuyor. EKOS Electric, bu alandaki teknoloji yatırımları ve çözüm ortaklıklarıyla enerji depolama ekosisteminde de güçlü bir oyuncu olma vizyonunu sürdürüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan EKOS Electric Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tunahan Akbaş, Avrupa’daki hedefleri hakkında şöyle konuştu: "Avrupa, enerji dönüşümünün en hızlı yaşandığı pazarlardan biri olmaya devam ediyor. EKOS Electric olarak geliştirdiğimiz transformatör, anahtarlama ekipmanları, otomasyon sistemleri ve enerji depolama çözümlerimizle bu dönüşümün önemli bir parçası olmayı hedefliyoruz. The Smarter E Europe, hem mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirmek hem de yeni iş birlikleri geliştirmek açısından önemli bir platform. Avrupa başta olmak üzere uluslararası pazarlardaki büyümemizi sürdürürken, sürdürülebilir enerji altyapılarına katkı sunmaya devam edeceğiz."