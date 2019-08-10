BIST 100 hisselerinin teknik analizi (11.8.2019)
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ENDEKS YATAY BANTTA
Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.28 azalışla 99,405 puandan kapatırken endeksin bu hafif düşüşünde Otomotiv Yan Sanayi sektöründeki kaybın etkili olduğu görüldü. BİST 100’de geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 17.89 ile Koza Madencilik ve yüzde 15.88 ile İpek Doğal Enerji olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 15.82 ve yüzde 12.06 ile Parsan ve Netaş Telekom hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 4.73 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 4.58 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 18,158 seviyesinde bulunuyor.
Endeksin geçtiğimiz haftaki günlük ortalama işlem hacmi 7 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamasının altında hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamasının ise üzerinde hareket ediyor.
RSI göstergesi 49.73 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 96.08 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 98,830 ve 98,256 destek seviyeleri olarak takip edilecek.
Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 99,928 ve 100,450 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.08 baz puan azalarak yüzde 64.84 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 15.12 seviyesinde bulunuyor.
ARÇELİK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 17.27 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 15.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 16.79 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 15.00-12.10
Satım aralığı: 18.90-21.00
Yabancı Payı (%) : 67.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.55 puan azaldı.
ASELSAN
DÜŞÜŞTE
19.2 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 17.21 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 17.21 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 19.11 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 15.30-13.00
Satım aralığı: 18.20-19.20
Yabancı Payı (%) : 28.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.84 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
1.23-1.31 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 1.29 seviyesinin altında kapanışlarda 1.23 seviyesine gerileyebilir. 1.29 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1.34 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.23-1.17
Satım aralığı: 1.34-1.36
Yabancı Payı (%) : 40.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.56 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
1.24 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 1.18 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 1.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.23 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.18-1.13
Satım aralığı: 1.23-1.28
Yabancı Payı (%) : 52.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.13 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 6.73 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.38 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 7.35 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.38-6.15
Satım aralığı: 7.35-7.45
Yabancı Payı (%) : 44.74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.01 puan azaldı.
FORD OTOSAN
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 59.6 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 54.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 57.3 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 54.50-50.50
Satım aralığı: 60.50-63.00
Yabancı Payı (%) : 74.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.
PEGASUS
YÜKSELİŞTE
54.8 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 54.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 66.00 seviyesine yönelebilir. 54.8 seviyesinin altına sarkmalarda ise 48.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 48.25-43.50
Satım aralığı: 66.00-71.50
Yabancı Payı (%) : 51.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.
PETKİM
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 3.53 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.34 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 3.53 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 3.90 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.34-3.16
Satım aralığı: 3.90-4.10
Yabancı Payı (%) : 23.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.82 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 9.05 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.55 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 9.35 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.55-8.30
Satım aralığı: 9.35-9.65
Yabancı Payı (%) : 70.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 4.31 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.87 seviyesine doğru gerileyebilir. 4.31 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.82 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.06-3.94
Satım aralığı: 4.82-4.98
Yabancı Payı (%) : 41.74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.79 puan azaldı.
T.S.K.B.
İZLENMELİ
0.82 – 0.87 aralığında hareket eden hisse 0.84 seviyesinin altında kapanışlarda 0.82 seviyesindeki desteğini test edebilir. 0.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 0.87 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.83-0.77
Satım aralığı: 0.85-0.90
Yabancı Payı (%) : 30.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.12 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
DİRENÇTE ZORLANDI
24.4-25.7 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 24.74 seviyesinin altında kapanışlarda 23.33 seviyesine gerileyebilir. 24.74 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 25.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 24.50-24.30
Satım aralığı: 25.00-25.25
Yabancı Payı (%) : 74.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 22 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 24.10 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 20.30-19.60
Satım aralığı: 24.10-25.00
Yabancı Payı (%) : 72.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.42 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 19.16 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 18.92 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 18.92 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 19.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 18.40-18.00
Satım aralığı: 19.40-19.50
Yabancı Payı (%) : 76.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.72 puan azaldı.
TÜPRAŞ
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
139.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 131.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 135.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 138.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 131.00-124.00
Satım aralığı: 138.00-144.00
Yabancı Payı (%) : 79.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DİRENÇTE ZORLANDI
11.86-12.63 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 12.12 seviyesinin altında kapanışlarda 11.80 seviyesine gerileyebilir. 12.12 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 12.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 11.80-11.60
Satım aralığı: 12.50-12.70
Yabancı Payı (%) : 38.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.86 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.62 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.84 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.62-4.38
Satım aralığı: 4.84-5.23
Yabancı Payı (%) : 67.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.88 puan azaldı.
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