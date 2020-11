BIST 100 ENDEKSİ ORTALAMALARININ ÜZERİNDE

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 38.62 ile Doğuş Otomotiv ve yüzde 32.65 ile Pegasus olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 18.77 ve yüzde 12.43 ile Alcatel Lucent Teletaş ve Netaş Telekom. hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 31.77 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 15.25 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektörlerindeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 7.77 yükselişle 1,272 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 158 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 36.51 milyar TL olarak gerçekleşti.

BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 71.30 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 111.12 seviyesinde. CCI göstergesinin 185.33 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,255 ve 1,238 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,296 ve 1,321 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.05 baz puan azalarak yüzde 49.09 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 13.91 seviyesinde bulunuyor.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 6.36 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 5.23 seviyesinde bulunurken direnç 7.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.23-5.08

Satım aralığı: 7.60-9.00

Yabancı Payı (%) : 51.43

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.41 puan arttı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

71.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 67.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 68.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 72.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 67.00-64.50

Satım aralığı: 69.00-70.00

Yabancı Payı (%) : 59.83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 2.64 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 2.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.47 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 2.62 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.47-2.37

Satım aralığı: 2.62-2.78

Yabancı Payı (%) : 43.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.38 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK *

ATAKTA

11.42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 11.42 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 10.10 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 10.10-9.65

Satım aralığı: 12.10-12.30

Yabancı Payı (%) : 34.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.87 puan arttı.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 39.22 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 35.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 37.76 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 35.50-32.50

Satım aralığı: 39.00-40.50

Yabancı Payı (%) : 8.73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.02 puan arttı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 6.95 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 5.60 seviyesinde bulunurken direnç 8.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.60-5.33

Satım aralığı: 8.25-9.55

Yabancı Payı (%) : 43.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.55 puan arttı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

40.74 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 37.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 38.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 40.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 37.00-34.00

Satım aralığı: 40.50-42.25

Yabancı Payı (%) : 41.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.24 puan azaldı.

ALICILAR GÜÇLÜ

7.52 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 8.25 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 8.19 seviyesinin altına kayması halinde ise 7.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.80-7.65

Satım aralığı: 8.25-8.55

Yabancı Payı (%) : 2.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.00 puan arttı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 55.7 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 46.00 seviyesinde bulunurken direnç 75.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 46.00-36.50

Satım aralığı: 75.00-122.00

Yabancı Payı (%) : 17.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.32 puan arttı.

ATAKTA

4.73 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 4.73 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 4.32 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.32-4.14

Satım aralığı: 5.05-5.45

Yabancı Payı (%) : 20.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.60 puan azaldı.

HACİMLİ ÇIKIYOR

10.32 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 10.32 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 11.90 seviyesini test edebilir. 10.32 seviyesinin altına kayması halinde 8.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.80-8.15

Satım aralığı: 11.90-12.90

Yabancı Payı (%) : 62.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.

ALICILAR GÜÇLÜ

Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 14.43 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 17.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 17.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 15.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.10-13.40

Satım aralığı: 19.30-24.40

Yabancı Payı (%) : 43.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.54 puan arttı.

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 13.83 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 14.98 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 15.20 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 14.10 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.10-13.00

Satım aralığı: 15.20-16.60

Yabancı Payı (%) : 17.40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.70 puan azaldı.

İZLENMELİ

15.27 – 16.38 aralığında hareket eden hisse 16.03 seviyesinin altında kapanışlarda 15.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 16.03 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 16.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.60-15.15

Satım aralığı: 15.90-16.20

Yabancı Payı (%) : 79.06

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.09 puan azaldı.

HACİMLİ ÇIKIYOR

90.15 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 90.15 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 102.00 seviyesini test edebilir. 90.15 seviyesinin altına kayması halinde 79.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 79.50-71.50

Satım aralığı: 102.00-130.00

Yabancı Payı (%) : 32.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.08 puan arttı.

TÜRK HAVA YOLLARI *

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 12.11 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 10.20 seviyesinde bulunurken direnç 13.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 10.20-9.15

Satım aralığı: 13.20-16.70

Yabancı Payı (%) : 29.55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.75 puan arttı.

ATAKTA

7.69 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 7.69 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 7.13 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.13-7.08

Satım aralığı: 9.75-11.90

Yabancı Payı (%) : 45.83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.75 puan arttı.