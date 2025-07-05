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İŞKUR Niğde'de kamu kurumlarına geçici personel alımı yapıyor

İŞKUR İşgücü Uyum Programı kapsamında Niğde’de kamu kurumlarında geçici süreyle görev almak isteyen vatandaşlar için başvurular başladı.

05 Temmuz 2025 | 15:26
İŞKUR Niğde'de kamu kurumlarına geçici personel alımı yapıyor

İŞKUR İl Müdürlüğü, Niğde Valiliği, İl Müftülüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde toplam 362 kişilik kontenjan açıldığını duyurdu.

Farklı kurumlara yönelik belirlenen kontenjanlar ve istihdam süreleri ise şöyle:

Niğde Valiliği - 202 kişi / 10 ay
Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü - 5 kişi / 3 ay
Niğde İl Müftülüğü - 97 kişi / 6 ay
Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - 58 kişi / 10 ay
Başvurular; İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr), e-Devlet sistemi ya da ALO-170 hattı üzerinden yapılabilecek. Programa başvurmak isteyen adaylar, 4-8 Temmuz 2025 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek.

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