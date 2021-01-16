ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR
Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 24.20 ile Ege Gübre ve yüzde 24.17 ile Konya Çimento olurken, en çok kaybettiren hisseler ise sırasıyla yüzde 8.40 ve yüzde 7.99 ile GSD Holding ve Akbank hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 10.93 milyar TL ile Şişe Cam hissesinde olurken, bu şirketi 9.77 milyar TL ile Koza Altın takip etti. Endeksin düşüşünde Bankacılık ve Finans sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.05 azalışla 1,524 puandan kapattı.
Endeksin dolar bazında fiyatı ise 206 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 34.03 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının altında iken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin 20 ve 50 günlük ortalamalarının üzerinde olması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. R
SI göstergesi 68.57 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 104.44 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1,543 ve 1,561 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,511 ve 1,498 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların BORSADAKİ payı geçtiğimiz haftaya göre 0.07 baz puan azalarak yüzde 48.55 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 14.46 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 6.91 seviyesinin altındaki kapanışlar, 6.23 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 6.91 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.64 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.23-5.98
Satım aralığı: 7.28-7.38
Yabancı Payı (%) : 60.63
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.45 puan arttı.
ASELSAN
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.19.33 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 16.90 seviyesinde bulunurken ilk direnci 18.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 16.90-15.90
Satım aralığı: 18.90-19.30
Yabancı Payı (%) : 37.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.90 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 77.85 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 71.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 74.35 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 71.50-70.00
Satım aralığı: 76.00-78.00
Yabancı Payı (%) : 60.51
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 3.37 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 3.76 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 3.22 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.22-2.92
Satım aralığı: 3.76-3.95
Yabancı Payı (%) : 36.94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.91 puan arttı.
KOZA ALTIN
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 128.5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 100.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 116.1 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 100.00-86.50
Satım aralığı: 132.00-134.00
Yabancı Payı (%) : 33.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -4.63 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
17.81 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 15.70 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 16.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 17.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.70-14.10
Satım aralığı: 17.20-18.10
Yabancı Payı (%) : 46.45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.46 puan azaldı.
MİGROS TİCARET
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 46.1 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 42.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 43.44 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 42.25-41.25
Satım aralığı: 44.50-45.00
Yabancı Payı (%) : 34.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan arttı.
OYAK ÇİMENTO
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 9.16 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 8.05 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.05-7.85
Satım aralığı: 8.95-9.35
Yabancı Payı (%) : 1.83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.36 puan azaldı.
PEGASUS
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 70.65 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 76.65 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 80.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 72.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 72.50-64.50
Satım aralığı: 80.00-86.00
Yabancı Payı (%) : 30.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.97 puan arttı.
PETKİM
GÜÇ KAYBEDİYOR
5.37 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 4.82 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 5.07 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.82-4.58
Satım aralığı: 5.18-5.60
Yabancı Payı (%) : 23.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
GÜÇ KAYBEDİYOR
11.85 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 10.70 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 11.29 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.70-10.20
Satım aralığı: 11.40-11.90
Yabancı Payı (%) : 65.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.45 puan arttı.
ŞİŞE CAM
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 7.26 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 7.82 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 8.05 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 7.35 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.35-7.10
Satım aralığı: 8.05-8.05
Yabancı Payı (%) : 29.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.05 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
19.32 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 17.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 18.08 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 19.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.10-15.80
Satım aralığı: 19.40-19.50
Yabancı Payı (%) : 22.94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.32 puan arttı.
TURKCELL
DİRENÇTE ZORLANDI
16.56-17.38 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 16.58 seviyesinin altında kapanışlarda 15.52 seviyesine gerileyebilir. 17.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 17.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.30-15.80
Satım aralığı: 17.00-17.90
Yabancı Payı (%) : 77.32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.07 puan azaldı.
TÜPRAŞ
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 106.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 97.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 112.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 97.50-93.00
Satım aralığı: 112.00-116.00
Yabancı Payı (%) : 42.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.19 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
GÜÇ KAYBEDİYOR
8.93 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 7.95 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 8.47 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.95-7.50
Satım aralığı: 8.25-8.95
Yabancı Payı (%) : 55.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.34 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 5 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 4.42 seviyesinde bulunurken ilk direnci 4.88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.42-4.20
Satım aralığı: 4.88-4.96
Yabancı Payı (%) : 6.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.39 puan azaldı.
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