ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 24.20 ile Ege Gübre ve yüzde 24.17 ile Konya Çimento olurken, en çok kaybettiren hisseler ise sırasıyla yüzde 8.40 ve yüzde 7.99 ile GSD Holding ve Akbank hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 10.93 milyar TL ile Şişe Cam hissesinde olurken, bu şirketi 9.77 milyar TL ile Koza Altın takip etti. Endeksin düşüşünde Bankacılık ve Finans sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.05 azalışla 1,524 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 206 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 34.03 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının altında iken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin 20 ve 50 günlük ortalamalarının üzerinde olması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. R

SI göstergesi 68.57 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 104.44 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1,543 ve 1,561 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,511 ve 1,498 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların BORSADAKİ payı geçtiğimiz haftaya göre 0.07 baz puan azalarak yüzde 48.55 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 14.46 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 6.91 seviyesinin altındaki kapanışlar, 6.23 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 6.91 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.64 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.23-5.98

Satım aralığı: 7.28-7.38

Yabancı Payı (%) : 60.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.45 puan arttı.

ASELSAN

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.19.33 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 16.90 seviyesinde bulunurken ilk direnci 18.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 16.90-15.90

Satım aralığı: 18.90-19.30

Yabancı Payı (%) : 37.47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.90 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 77.85 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 71.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 74.35 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 71.50-70.00

Satım aralığı: 76.00-78.00

Yabancı Payı (%) : 60.51

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan arttı.

DOĞAN HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 3.37 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 3.76 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 3.22 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.22-2.92

Satım aralığı: 3.76-3.95

Yabancı Payı (%) : 36.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.91 puan arttı.

KOZA ALTIN

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 128.5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 100.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 116.1 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 100.00-86.50

Satım aralığı: 132.00-134.00

Yabancı Payı (%) : 33.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -4.63 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

17.81 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 15.70 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 16.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 17.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.70-14.10

Satım aralığı: 17.20-18.10

Yabancı Payı (%) : 46.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.46 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 46.1 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 42.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 43.44 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 42.25-41.25

Satım aralığı: 44.50-45.00

Yabancı Payı (%) : 34.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan arttı.

OYAK ÇİMENTO

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 9.16 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 8.05 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.05-7.85

Satım aralığı: 8.95-9.35

Yabancı Payı (%) : 1.83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.36 puan azaldı.

PEGASUS

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 70.65 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 76.65 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 80.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 72.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 72.50-64.50

Satım aralığı: 80.00-86.00

Yabancı Payı (%) : 30.79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.97 puan arttı.

PETKİM

GÜÇ KAYBEDİYOR

5.37 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 4.82 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 5.07 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.82-4.58

Satım aralığı: 5.18-5.60

Yabancı Payı (%) : 23.29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

GÜÇ KAYBEDİYOR

11.85 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 10.70 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 11.29 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 10.70-10.20

Satım aralığı: 11.40-11.90

Yabancı Payı (%) : 65.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.45 puan arttı.

ŞİŞE CAM

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 7.26 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 7.82 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 8.05 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 7.35 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.35-7.10

Satım aralığı: 8.05-8.05

Yabancı Payı (%) : 29.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.05 puan arttı.

TEKFEN HOLDİNG

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

19.32 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 17.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 18.08 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 19.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.10-15.80

Satım aralığı: 19.40-19.50

Yabancı Payı (%) : 22.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.32 puan arttı.

TURKCELL

DİRENÇTE ZORLANDI

16.56-17.38 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 16.58 seviyesinin altında kapanışlarda 15.52 seviyesine gerileyebilir. 17.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 17.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.30-15.80

Satım aralığı: 17.00-17.90

Yabancı Payı (%) : 77.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.07 puan azaldı.

TÜPRAŞ

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 106.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 97.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 112.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 97.50-93.00

Satım aralığı: 112.00-116.00

Yabancı Payı (%) : 42.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.19 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM

GÜÇ KAYBEDİYOR

8.93 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 7.95 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 8.47 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.95-7.50

Satım aralığı: 8.25-8.95

Yabancı Payı (%) : 55.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.34 puan azaldı.

VAKIFLAR BANKASI

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 5 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 4.42 seviyesinde bulunurken ilk direnci 4.88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.42-4.20

Satım aralığı: 4.88-4.96

Yabancı Payı (%) : 6.43

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.39 puan azaldı.