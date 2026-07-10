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TMSF, Birinci Hastanesi’ni satışa çıkardı: İşte ihale detayları

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Birinci Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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TMSF, Birinci Hastanesi’ni satışa çıkardı: İşte ihale detayları

TMSF'nin Birinci Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhammen bedelinin 546 milyon 500 bin lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhaleye katılabilmek için 54 milyon 650 bin lira teminat ücreti yatırılması ve 28 Temmuz saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 29 Temmuz saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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