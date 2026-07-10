Belçikalı fırıncılık devi Manisa’yı merkez üs yaptı

Türkiye, son yıllarda yalnızca bir üretim üssü değil, aynı zamanda bölgesel yönetim ve ihracat merkezi olarak da uluslararası şirketlerin radarına giriyor. Bunun son örneklerinden biri Belçikalı La Lorraine Bakery Group. Unlu mamul ve değirmencilik sektöründe 85 yılı aşkın deneyime sahip olan ve 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren grup, son 10 yılda Türkiye’ye 100 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yaptı. Manisa tesisini Ortadoğu ve Kuzey Afrika operasyonlarının merkezine yerleştiren unlu mamul devi, 2030 yılına kadar Türkiye genelindeki iş hacmini yeniden iki katına çıkarmak için vites yükseltti.
Ekonomist’in 21 Haziran - 4 Temmuz 2026 tarihli sayısından
Türkiye’nin yanı sıra dünya genelinde 18 ileri teknoloji üretim tesisiyle faaliyet gösteren grup Türkiye’ye 2014 yılında ihracatla girdi. 2016 yılında ise Manisa’da son teknolojiye sahip fırın yatırımıyla yerel üretime geçti. Bu tesis şirketin Türkiye ve Ortadoğu pazarlarına açılan kapısı oldu. Türkiye’de yerel üretime başlayan şirket, geçen 10 yıl içinde ise ekmek, kruvasan ve tuzlu ürün kategorilerinde yaptığı yatırımlarla üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Grup, bugün Türkiye genelinde 20’nin üzerinde bölgesel satış ofisiyle ve distribütör ağıyla yaklaşık 750 kişiye istihdam yaratıyor.
İki kat büyüme hedefi
Son 10 yılda Türkiye’ye 100 milyon Euro’nun üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen La Lorraine Bakery Group CEO’su Guido Vanherpe, “Tüm bu yatırımlarımızın merkezinde yer alan Manisa tesisimiz ise büyüme stratejimiz açısından kritik bir rol oynamaya devam ediyor. Türkiye, Ortadoğu operasyonlarının da İstanbul ofisimizden yönetildiği bölgesel bir mükemmeliyet merkezi haline geliyor ayrıca hem bu pazarlarda hem de Kuzey Afrika’ya uzanan büyüme stratejimizde önemli bir merkez rolü üstlenmiş oluyor” diye konuşuyor.
Börek ihraç ediyor
Kişi başına ekmek tüketiminin yüksek olması, gelişmiş bir perakende yapısına sahip olması ve güçlü perakende iş ortakları barındırması Türkiye pazarını grup için cazip bir hale getiriyor. Türk tüketicisinin yeniliğe, çeşitliliğe ve lezzete açık olduğunu, ayrıca e-ticaretin de hızla geliştiğini söyleyen Guido Vanherpe, Türkiye’nin bu nedenle son derece dinamik ve La Lorraine Bakery Group için oldukça cazip bir pazar olduğuna dikkat çekiyor. La Lorraine Türkiye, 2025’i güçlü çift haneli büyümeyle kapattı ve son beş yılda cirosunu ikiye katladı. Şirket, önümüzdeki beş yıl için de benzer bir hedef koydu. Guido Vanherpe, 2030’a kadar iş hacmini yeniden ikiye katlamayı amaçladıklarını belirtiyor. Manisa’daki tesiste geliştirilen bazı reçeteleri dünyaya ihraç ettiklerini söyleyen Vanherpe, “Buna çok güzel ve başarılı bir örnek olarak Manisa’da geliştirilen ve uluslararası pazarlara ihraç edilen börek ürünümüzü gösterebiliriz” diyor.
Küreselde 250 milyon Euro yatırım yapacak
2025 yılında 1,57 milyar Euro ciro elde eden La Lorraine Bakery Group, 2026 yılında Avrupa’daki yatırımlar ve ABD joint venture operasyonları öncelikli olmak üzere yaklaşık 250 milyon Euro seviyesinde rekor yatırım planlıyor. Şirket, gelirlerinin yüzde 54’ünü Batı Avrupa’dan, yüzde 46’sını ise diğer uluslararası pazarlardan elde ediyor.