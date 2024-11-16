BIST 100 hisselerinin teknik analizi (16.11.2024)

ENDEKS ORTALAMALARININ ALTINDA

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 40,96102 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 39,41921 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2,22977 yükselişle 9.389,62 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 273,75 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 84,78844 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 59,58427 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 104,25324 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 163,47992 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir.

Aşağı yönlü hareketlerde 9343,32 ve 9.297,03 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9.468,52 ve 9.547,43 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,03919 baz puan azalarak yüzde 37,05710 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 40,41270 seviyesinde bulunuyor.



AKBANK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 51,1 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 54,85 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 59,85 seviyesine yönelebilir. 54,85 seviyesinin altında kapanışlarda 50,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 50,00-50,00

Satım aralığı: 57,00-54,50

Yabancı Payı (%): 47,18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,40 puan azaldı.



ASELSAN



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

63,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 71,00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 67,7 seviyesinin altına kayması halinde ise 63,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 63,00-60,00

Satım aralığı: 71,00-71,00

Yabancı Payı (%): 30,75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,25 puan arttı.



BORUSAN BORU SANAYİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 462 seviyesinin altındaki kapanışlarda 420,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 485,63 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 420,00-385,00

Satım aralığı: 462,50-472,50

Yabancı Payı (%): 8,38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,07 puan arttı.



DOĞUŞ OTOMOTİV

Güç kaybettiği gözleniyor.219,8 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 201,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 211,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı: 201,00-198,00Satım aralığı: 211,00-214,00Yabancı Payı (%): 14,25Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,24 puan azaldı.



EGE ENDÜSTRİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 11.012,5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.610,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 11.520,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 10.610,00-10.490,00

Satım aralığı: 11.520,00-11.350,00

Yabancı Payı (%): 9,44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,03 puan arttı.



ENERJİSA ENERJİ



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 59,25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 58,2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 56,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 58,2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 60,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 56,00-54,50

Satım aralığı: 60,00-56,50

Yabancı Payı (%): 17,59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,06 puan azaldı.



FORD OTOSAN

Güç topluyor. 1.015 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1.130,00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1.010,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 1.010,00-950,00Satım aralığı: 1.130,00-1.140,00Yabancı Payı (%): 34,68Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,36 puan arttı.



KOCAER ÇELİK



GÜÇ KAYBEDİYOR

39,64 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 36,75 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 37,52 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 36,75-36,50

Satım aralığı: 38,25-37,75

Yabancı Payı (%): 16,87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,21 puan azaldı.



KOÇ HOLDİNG



ALICILAR GÜÇLÜ

171,2 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 199,50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 185,7 seviyesinin altına kayması halinde ise 172,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 172,00-164,00

Satım aralığı: 190,00-177,00

Yabancı Payı (%): 52,23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,07 puan arttı.



ODAŞ ELEKTRİK



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 5,9 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 6,4 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6,73 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5,83 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 5,83-5,58

Satım aralığı: 6,73-6,13

Yabancı Payı (%): 7,21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,17 puan azaldı.



SABANCI HOLDİNG



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

83,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 91,35 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 86 seviyesinin altına kayması halinde ise 83,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 83,00-80,00

Satım aralığı: 87,00-89,00

Yabancı Payı (%): 38,34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,41 puan azaldı.



ŞOK MARKETLER TİCARET



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 39,82 seviyesinin altındaki kapanışlarda 38,25 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 42,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 38,25-36,50

Satım aralığı: 40,00-43,50

Yabancı Payı (%): 33,97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,19 puan arttı.



TURKCELL



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

88,50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 100,00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 94,6 seviyesinin altına kayması halinde ise 88,50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 88,50-84,50

Satım aralığı: 100,00-90,00

Yabancı Payı (%): 59,52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,04 puan arttı.



TOFAŞ OTO. FAB.



İZLENMELİ

189,7 - 197,7 aralığında hareket eden hisse 195,6 seviyesinin altında kapanışlarda 182,86 seviyesindeki desteğini test edebilir. 195,6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 205,80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 192,00-186,00

Satım aralığı: 196,00-201,00

Yabancı Payı (%): 30,36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,85 puan azaldı.



TÜRK TELEKOM



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 48,46 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 44,50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 45,4 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 44,50-44,00

Satım aralığı: 46,25-47,75

Yabancı Payı (%): 21,02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,06 puan azaldı.



TÜPRAŞ



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 149,1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 148,1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 145,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 148,1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 155,40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 145,00-144,00

Satım aralığı: 148,00-149,00

Yabancı Payı (%): 25,65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,51 puan azaldı.



VAKIFLAR BANKASI



ATAKTA

23,9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 23,9 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 21,30 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 21,30-19,40

Satım aralığı: 25,25-21,70

Yabancı Payı (%): 0,84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,03 puan arttı.