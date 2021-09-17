ENDEKSTE DÜŞÜŞ TRENDİ

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 18.31 ile Doğuş Otomotiv ve yüzde 6.35 ile Alarko Holding olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 8.51 ve yüzde 7.95 ile Eczacıbaşı İlaç ve Gözde Girişim hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 8.39 milyar TL ile Garanti BBVA hissesinde olurken, bu şirketi 3.42 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti.

Endeksin düşüşünde Banka ve Özel Finans Kurumları sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.38 azalışla 1,418 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 168 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 12.02 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor.

RSI göstergesi 41.45 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 96.33 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin -155.71 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,431 ve 1,444 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,409 ve 1,400 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.08 baz puan azalarak yüzde 42.13 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 17.74 seviyesinde bulunuyor.

ALARKO HOLDİNG

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 8.54 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 9.21 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 10.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 8.65 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.65-8.45

Satım aralığı: 10.00-10.90

Yabancı Payı (%) : 9.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.98 puan arttı.

ARÇELİK

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

32.46 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 31.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 31.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 33.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 31.50-31.10

Satım aralığı: 32.00-32.50

Yabancı Payı (%) : 41.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.07 puan azaldı.

ASELSAN

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.15.4 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 14.30 seviyesinde bulunurken ilk direnci 15.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.30-13.40

Satım aralığı: 15.40-16.00

Yabancı Payı (%) : 31.52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.53 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

DİRENÇTE ZORLANDI

67.15-69.65 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 68.25 seviyesinin altında kapanışlarda 66.00 seviyesine gerileyebilir. 70.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 70.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 66.00-63.00

Satım aralığı: 70.50-73.00

Yabancı Payı (%) : 58.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.07 puan azaldı.

GARANTİ BBVA

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

9.71 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 9.35 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 9.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.03 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.35-9.05

Satım aralığı: 9.55-10.00

Yabancı Payı (%) : 57.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.

GÜBRE FABRİK.

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 49.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 47.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 52.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 47.25-43.25

Satım aralığı: 52.00-54.50

Yabancı Payı (%) : 6.83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.

HEKTAŞ

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 8.75 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 7.48 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.48-6.95

Satım aralığı: 8.65-8.80

Yabancı Payı (%) : 6.81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.

KOÇ HOLDİNG

İZLENMELİ

22.14 – 23.16 aralığında hareket eden hisse 22.72 seviyesinin altında kapanışlarda 22.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 22.72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 23.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 22.10-21.60

Satım aralığı: 23.00-24.10

Yabancı Payı (%) : 71.40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan arttı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 24.14 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 25.52 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 27.56 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 24.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 24.00-22.90

Satım aralığı: 26.25-28.50

Yabancı Payı (%) : 15.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.

ODAŞ ELEKTRİK

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1.39 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.29 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.47 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.29-1.18

Satım aralığı: 1.47-1.60

Yabancı Payı (%) : 2.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.27 puan azaldı.

OTOKAR

DİRENÇTE ZORLANDI

312.5-333.4 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 313.2 seviyesinin altında kapanışlarda 302.50 seviyesine gerileyebilir. 322.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 322.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 302.50-292.50

Satım aralığı: 322.50-325.00

Yabancı Payı (%) : 12.51

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.

OYAK ÇİMENTO

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.6.8 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 6.30 seviyesinde bulunurken ilk direnci 6.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.30-5.88

Satım aralığı: 6.75-7.00

Yabancı Payı (%) : 1.60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

PEGASUS

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 70.8 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 66.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 68 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 66.00-65.50

Satım aralığı: 70.00-71.00

Yabancı Payı (%) : 28.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.92 puan azaldı.

PETKİM

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 6.26 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.17 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.17 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.23 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.10-5.78

Satım aralığı: 6.23-6.50

Yabancı Payı (%) : 25.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.41 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 10.04 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 9.35 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 9.65 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 9.35-9.00

Satım aralığı: 10.10-10.10

Yabancı Payı (%) : 60.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.

SASA POLYESTER

DİRENÇTE ZORLANDI

26.5-27.68 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 27.18 seviyesinin altında kapanışlarda 26.75 seviyesine gerileyebilir. 27.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 27.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 26.75-26.25

Satım aralığı: 27.50-28.25

Yabancı Payı (%) : 4.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.

SELÇUK ECZA DEPOSU

GÜÇ KAYBEDİYOR

9.3 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 8.30 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 8.74 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.30-7.95

Satım aralığı: 9.00-9.05

Yabancı Payı (%) : 22.83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.74 puan azaldı.