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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.09.2024)

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 13.53 ile Koza Madencilik ve yüzde 11.40 ile Gübre Fabrik. olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -13.48 ve yüzde -12.52 ile Batı Çimento ve Borusan Boru Sanayi hisseleri oldu.

21 Eylül 2024 | 09:37
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.09.2024)

ENDEKS TOPARLAMAYA BAŞLADI

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 33.28 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 21.09 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin yükselişinde banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.22 yükselişle 9,900 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 291 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 62.51 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor. RSI göstergesi 50.94 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99.15 seviyesinde olduğu görülüyor.


Aşağı yönlü hareketlerde 9,856 ve 9,811 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9,977 ve 10,053 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.21 baz puan azalarak yüzde 38.36 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 38.41 seviyesinde bulunuyor.


ARÇELİK


DİRENÇTE İZLENMELİ
Güç topluyor. 137,9 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 148,05 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 138,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 138,00-133,00
Satım aralığı: 141,00-154,00
Yabancı Payı (%): 15,49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,33 puan arttı.


BORUSAN BORU SANAYİ


DÜŞÜŞTE
583 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 503 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 503 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 575,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 462,50-437,50
Satım aralığı: 575,00-540,00
Yabancı Payı (%): 7,85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,51 puan azaldı.


DOĞUŞ OTOMOTİV


DİRENÇTE ZORLANDI
218,3-225,6 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 221,2 seviyesinin altında kapanışlarda 218,00 seviyesine gerileyebilir. 233,10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 233,10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 218,00-214,00
Satım aralığı: 222,00-229,00
Yabancı Payı (%): 15,18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,01 puan azaldı.


DOĞAN HOLDİNG


DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
13,90 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 15,75 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 15 seviyesinin altına kayması halinde ise 13,90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 14,60-14,10
Satım aralığı: 15,00-15,90
Yabancı Payı (%): 15,05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,52 puan arttı.


EGE ENDÜSTRİ


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 11.412,5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 10.580,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 10.835 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 10.580,00-10.110,00
Satım aralığı: 11.160,00-11.340,00
Yabancı Payı (%): 10,85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,49 puan arttı.


EMLAK KONUT GMYO


HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 11,06 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 11,99 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 12,29 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 11,10 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 11,10-10,80
Satım aralığı: 11,70-12,10
Yabancı Payı (%): 13,55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,15 puan arttı.


EREĞLİ DEMİR ÇELİK


DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 47,4 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 47,75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 52,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 47,75-46,25
Satım aralığı: 50,00-51,00
Yabancı Payı (%): 17,37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,62 puan arttı.


EUROPOWER ENERJİ


İZLENMELİ
83,35 - 88,9 aralığında hareket eden hisse 87,4 seviyesinin altında kapanışlarda 81,43 seviyesindeki desteğini test edebilir. 87,4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 91,88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 85,50-83,00
Satım aralığı: 87,50-92,00
Yabancı Payı (%): 9,42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,96 puan arttı.


GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ


ALICILAR GÜÇLÜ
41,74 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 47,51 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 45,08 seviyesinin altına kayması halinde ise 43,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 43,00-42,25
Satım aralığı: 45,25-45,75
Yabancı Payı (%): 8,00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,74 puan arttı.


KOÇ HOLDİNG


ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 172 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 185,7 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 191,10 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 175,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 175,00-171,00
Satım aralığı: 182,00-197,00
Yabancı Payı (%): 52,82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,33 puan azaldı.


KOZA ALTIN


DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
22,57 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 25,52 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 24,34 seviyesinin altına kayması halinde ise 22,57 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 23,70-23,30
Satım aralığı: 24,30-24,60
Yabancı Payı (%): 20,02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1,80 puan arttı.


KARDEMİR (D)


HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 23,66 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 25,56 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 27,56 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 23,30 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 23,30-22,50
Satım aralığı: 26,25-26,25
Yabancı Payı (%): 13,76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,87 puan arttı.


MİA TEKNOLOJİ


DİRENÇTE ZORLANDI
43,38-45,98 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 43,96 seviyesinin altında kapanışlarda 41,75 seviyesine gerileyebilir. 46,25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 46,25 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 41,75-38,50
Satım aralığı: 46,25-52,50
Yabancı Payı (%): 9,77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,05 puan arttı.


ŞOK MARKETLER TİCARET


DİRENÇTE ZORLANDI
45,58-47,18 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 46,06 seviyesinin altında kapanışlarda 41,75 seviyesine gerileyebilir. 50,50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 50,50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 41,75-41,00
Satım aralığı: 50,50-56,50
Yabancı Payı (%): 34,56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,02 puan azaldı.


TAV HAVALİMANLARI


HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 260,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 256,75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 252,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 256,75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 270,38 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 252,50-252,50
Satım aralığı: 257,50-257,50
Yabancı Payı (%): 47,87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,18 puan azaldı.


TÜRK TRAKTÖR


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
751 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 720,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 740 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 750,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 720,00-710,00
Satım aralığı: 750,00-750,00
Yabancı Payı (%): 24,75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,58 puan arttı.


ZORLU ENERJİ


İZLENMELİ
4,28 - 4,43 aralığında hareket eden hisse 4,4 seviyesinin altında kapanışlarda 4,30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4,4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 4,64 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 4,30-3,96
Satım aralığı: 4,42-4,92
Yabancı Payı (%): 8,52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,17 puan arttı.

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Borsa, altın, dolar: Haftalık performans...
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Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
Yeni politikalar büyümeye yansıdı
İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler
Flap Kongre Hizmetleri (FLAP) temettü tarihi belli oldu
SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay
Borsada dün geri alım yapan 2 şirket (19 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900
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