ENDEKS ORTALAMALARINA YAKIN *

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 27.21 ile Aksa Enerji ve yüzde 26.70 ile Petkim olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 15.81 ve yüzde 12.40 ile Karsan Otomotiv ve Deva Holding hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 8.77 milyar TL ile Tüpraş hissesinde olurken, bu şirketi 5.68 milyar TL ile Petkim takip etti.

Endeksin yükselişinde Petrol sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.41 yükselişle 1,127 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 153 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 17.72 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 51.97 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 103.65 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1,117 ve 1,106 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,134 ve 1,142 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 1.38 baz puan azalarak yüzde 52.47 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 14.02 seviyesinde bulunuyor.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 18.06 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 17.68 seviyesinin altındaki kapanışlarda 17.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 17.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.50-16.60

Satım aralığı: 17.80-18.50

Yabancı Payı (%) : 32.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.29 puan azaldı.

İZLENMELİ

65.9 – 71 aralığında hareket eden hisse 68.65 seviyesinin altında kapanışlarda 67.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 68.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 70.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 67.00-62.50

Satım aralığı: 70.50-73.50

Yabancı Payı (%) : 60.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.73 puan azaldı.

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 2.02 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 2.14 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 2.39 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 1.98 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.98-1.86

Satım aralığı: 2.39-2.74

Yabancı Payı (%) : 39.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO *

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 1.91 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 2.10 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1.91 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.91-1.78

Satım aralığı: 2.10-2.28

Yabancı Payı (%) : 33.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK *

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 8.48 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 8.30 seviyesinde bulunurken ilk direnci 9.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.30-7.70

Satım aralığı: 9.35-10.50

Yabancı Payı (%) : 33.67

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.41 puan azaldı.

YÜKSELİŞ SEYRİNDE

2.72 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 3.76 seviyesindeki dirence yönelebilir. 3.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.72 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.72-2.44

Satım aralığı: 3.76-4.76

Yabancı Payı (%) : 14.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.91 puan arttı.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

14.70 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 15.80 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 15.47 seviyesinin altına kayması halinde ise 14.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.70-14.25

Satım aralığı: 15.80-16.80

Yabancı Payı (%) : 69.52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.16 puan azaldı.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

80.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 84.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 83 seviyesinin altına kayması halinde ise 80.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 80.00-77.50

Satım aralığı: 84.50-85.00

Yabancı Payı (%) : 52.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.51 puan azaldı.

İZLENMELİ

1.07 – 1.15 aralığında hareket eden hisse 1.14 seviyesinin altında kapanışlarda 1.06 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 1.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.25-1.07

Satım aralığı: 1.20-1.38

Yabancı Payı (%) : 18.75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.68 puan arttı.

DİRENÇTE ZORLANDI

16.45-17.09 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 16.72 seviyesinin altında kapanışlarda 16.40 seviyesine gerileyebilir. 17.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 17.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 16.40-15.80

Satım aralığı: 17.10-18.00

Yabancı Payı (%) : 47.57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.82 puan azaldı.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

14.40 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 16.70 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 15.21 seviyesinin altına kayması halinde ise 14.40 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.40-13.10

Satım aralığı: 16.70-17.75

Yabancı Payı (%) : 20.59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.62 puan azaldı.

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 3.81 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 4.08 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 4.48 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 3.82 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.82-3.52

Satım aralığı: 4.48-4.84

Yabancı Payı (%) : 18.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.33 puan azaldı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

15.84 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 15.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 15.38 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 16.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.00-12.00

Satım aralığı: 16.00-18.30

Yabancı Payı (%) : 73.29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.

ALICILAR GÜÇLÜ

Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 77.8 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 92 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 92 seviyesinin altındaki kapanışlarda 77.62 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 81.50-75.50

Satım aralığı: 91.00-112.00

Yabancı Payı (%) : 35.40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.48 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI *

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 11.53 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 11.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.57 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 11.76 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 11.10-10.50

Satım aralığı: 11.20-11.70

Yabancı Payı (%) : 29.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.50 puan arttı.

DİRENÇTE ZORLANDI

6.71-7.27 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 7.14 seviyesinin altında kapanışlarda 6.93 seviyesine gerileyebilir. 7.33 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.33 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.93-6.88

Satım aralığı: 7.33-7.60

Yabancı Payı (%) : 43.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -4.31 puan azaldı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.33 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.31 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.14 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.31 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.14-3.96

Satım aralığı: 4.40-4.76

Yabancı Payı (%) : 6.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.30 puan azaldı.