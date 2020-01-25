BIST 100 hisselerinin teknik analizi (26.1.2020)
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ENDEKSİN DÜŞMEYE NİYETİ YOK
Geçtiğimiz hafta BIST 100 endeksinde en çok kazandıran hisseler yüzde 15.97 ile Doğuş Otomotiv ve yüzde 15.11 ile Deva Holding olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 5.48 ve yüzde 3.72 ile Migros Ticaret ve Şişe Cam hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 9.05 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 3.88 milyar TL ile İş Finansal Kiralama takip etti.
Endeksin yükselişinde İlaç & Sağlık sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.55 yükselişle 122,142 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 20,649 seviyesinde bulunuyor.
Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 12.39 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.
RSI göstergesi 70.68 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 108.21 seviyesinde. Yukarı yönlü hareketlerde 123,798 ve 125,455 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 120,623 ve 119,105 destek seviyeleri söz konusu olacak.
Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.26 baz puan azalarak yüzde 63.11 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 10.16 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
8.99 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 8.45 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 8.76 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.45-8.10
Satım aralığı: 9.10-9.20
Yabancı Payı (%) : 68.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.
ARÇELİK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
22.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 21.40 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 21.94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 22.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 21.40-20.60
Satım aralığı: 22.40-22.80
Yabancı Payı (%) : 68.37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.27 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
İZLENMELİ
48.56 – 51.7 aralığında hareket eden hisse 50.3 seviyesinin altında kapanışlarda 48.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 50.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 51.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 48.50-46.50
Satım aralığı: 51.50-52.00
Yabancı Payı (%) : 65.48
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 1.95 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 2.08 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 2.19 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 1.93 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.93-1.86
Satım aralığı: 2.19-2.23
Yabancı Payı (%) : 47.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.51 puan azaldı.
FORD OTOSAN
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 78.9 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 71.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 74.1 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 71.00-68.50
Satım aralığı: 76.50-79.00
Yabancı Payı (%) : 73.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
DİRENÇTE ZORLANDI
11.66-12.61 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 11.97 seviyesinin altında kapanışlarda 11.60 seviyesine gerileyebilir. 11.97 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 12.40 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.60-10.90
Satım aralığı: 12.40-12.70
Yabancı Payı (%) : 71.15
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.29 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
6.73 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 7.80 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 7.33 seviyesinin altına kayması halinde ise 6.73 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.73-6.40
Satım aralığı: 7.80-7.95
Yabancı Payı (%) : 57.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.49 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
İZLENMELİ
2.94 – 3.18 aralığında hareket eden hisse 3.02 seviyesinin altında kapanışlarda 2.84 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 3.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.84-2.58
Satım aralığı: 3.18-3.32
Yabancı Payı (%) : 21.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.04 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
20.62-21.76 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 20.86 seviyesinin altında kapanışlarda 19.62 seviyesine gerileyebilir. 20.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 21.30 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 20.60-20.30
Satım aralığı: 21.30-21.50
Yabancı Payı (%) : 78.85
Haftalık değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.26 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 10.6 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 10.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 10.00 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.10-9.55
Satım aralığı: 10.60-10.70
Yabancı Payı (%) : 63.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.85 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
6.45 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 7.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 7.01 seviyesinin altına kayması halinde ise 6.45 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.45-6.05
Satım aralığı: 7.50-7.70
Yabancı Payı (%) : 43.14
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.01 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
29.26 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 26.90 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 28.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 29.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 28.25-28.00
Satım aralığı: 29.00-29.25
Yabancı Payı (%) : 71.16
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.76 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
20.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 19.60 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 19.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 20.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 19.60-19.00
Satım aralığı: 20.30-20.50
Yabancı Payı (%) : 53.03
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.21 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 29.72 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 27.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 27.82 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 27.00-26.00
Satım aralığı: 28.75-29.25
Yabancı Payı (%) : 72.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.40 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
GÜÇ KAYBEDİYOR
15.25 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 14.10 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 14.54 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.10-14.00
Satım aralığı: 14.80-14.90
Yabancı Payı (%) : 36.85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -4.58 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 8.19 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8.05 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.65 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 8.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.65-7.33
Satım aralığı: 8.35-8.40
Yabancı Payı (%) : 67.78
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
5.98 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 7.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 6.74 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.98 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.98-5.43
Satım aralığı: 7.50-7.60
Yabancı Payı (%) : 68.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.30 puan azaldı.
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