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"Şırnak Silopi Sera OTB 1000 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şırnak Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB) altyapı çalışmalarını 202 milyon lira maliyetle tamamladıklarını, OTB'nin ekonomiye yıllık 1,2 milyar lira katkı sağlayacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Şırnak Silopi Sera OTB 1000 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Terörsüz Türkiye hedefiyle artık bölgede üretim, istihdam ve huzurun filizlendiğini belirten Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şırnak Silopi Sera OTB'nin altyapı çalışmalarını, 202 milyon lira maliyetle tamamladık ve yatırımcılarımızın hizmetine sunduk. Silopi OTB, 42 modern sera parseli, 9 tarıma dayalı sanayi parseliyle yüzde 75'i kadın olmak üzere, 1000 kişiye doğrudan istihdam ve yıllık 1,2 milyar lira ekonomiye katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun."

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