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Evlilik desteği projesi yaygınlaşıyor: Yerel ve ulusal firma sayısı artışta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı yerel düzeyde 1147, ulusal düzeyde 44 olmak üzere 1191'e ulaştı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Evlilik desteği projesi yaygınlaşıyor: Yerel ve ulusal firma sayısı artışta

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, evlenecek gençlerin evlilik sürecindeki ihtiyaçlarının desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Aile yapısını güçlendirmek, gençlerin sosyal risklerden korunmasına katkı sunmak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan "Aile ve Gençlik Fonu" kapsamında Bakanlık, 2024'te "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje ile evlilik hazırlığındaki gençlere ekonomik destek sağlanması ve evlilik sürecindeki giderlerinin azaltılması amaçlanıyor.

Bakanlık, proje kapsamında ulusal ve yerel düzeyde firmaların yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle de işbirliği yapıyor.

Bu kapsamda, yerel düzeyde işbirliği yapılan firma sayısı 1132'den 1147'ye yükseldi. Ulusal düzeyde 44 firmayla yapılan işbirliğiyle gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı 1191'e ulaştı.

Hem ulusal hem yerel düzeyde yeni anlaşmalar için görüşmeler ve çalışmalar sürdürülüyor.

Bunun yanı sıra 22 sivil toplum kuruluşu ve 190 yerel yönetimle işbirliği yapıldı.

Böylece 44 ulusal firma, 1147 yerel firma, 22 sivil toplum kuruluşu ve 190 yerel yönetim olmak üzere 1403 kurum ve kuruluşla işbirliği gerçekleştirildi.

Belediyelerden farklı alanlarda destek

Evlilik hazırlıkları kapsamında yapacakları alışverişlerde anlaşmalı firmaların sunduğu indirimlerden yararlanan gençlere, bazı firmalarda mevcut indirimlere ek olarak, bazılarında satış fiyatı üzerinden yüzde 5 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda avantaj sağlanıyor.

İndirimlerden yararlanmak isteyen çiftler, kendileri için tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden alabiliyor.

Kampanyalara ve indirim kodunun oluşturulmasına ilişkin ayrıntılara ise "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Proje kapsamında yerel yönetimlerle yapılan işbirlikleriyle de evlenecek gençlere farklı alanlarda destekler sunuluyor. 190 belediye, ücretsiz nikah işlemleri, ücretsiz düğün salonu ve çeyiz yardımı gibi imkanlar sağlıyor.

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