ENDEKSTE YÜKSELİŞİNE DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 18.39 ile Borusan Yat. Paz. ve yüzde 14.47 ile Net Holding olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 6.99 ve yüzde 5.28 ile Erbosan ve Gübre Fabrik. hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 6.62 milyar TL ile Garanti BBVA hissesinde olurken, bu şirketi 6.51 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti.

Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.94 yükselişle 1,458 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 174 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 13.04 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 60.22 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 103.36 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1,463 ve 1,468 direnç seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası geri çekilmelerde ise 1,449 ve 1,439 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.06 baz puan azalarak yüzde 42.43 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 18.57 seviyesinde bulunuyor.

FORD OTOSAN

DİRENÇTE ZORLANDI

166.7-172.6 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 168.8 seviyesinin altında kapanışlarda 164.00 seviyesine gerileyebilir. 173.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 173.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 164.00-157.00

Satım aralığı: 173.00-177.00

Yabancı Payı (%) : 64.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.80 puan azaldı.

GARANTİ BBVA

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 9.43 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 9.75 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 9.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.25-8.70

Satım aralığı: 9.75-10.10

Yabancı Payı (%) : 57.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.71 puan arttı.

GÜBRE FABRİK.

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 50.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 46.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 52.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 46.50-41.00

Satım aralığı: 52.50-55.00

Yabancı Payı (%) : 6.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.

KARTONSAN

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 52.35 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 47.75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 49.2 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 47.75-47.00

Satım aralığı: 51.50-52.60

Yabancı Payı (%) : 1.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

İZLENMELİ

23.14 – 24.22 aralığında hareket eden hisse 23.6 seviyesinin altında kapanışlarda 22.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 23.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 24.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 22.40-20.50

Satım aralığı: 24.60-25.50

Yabancı Payı (%) : 70.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

24 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 23.20 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 23.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 23.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 23.20-21.90

Satım aralığı: 23.70-25.25

Yabancı Payı (%) : 14.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.43 puan azaldı.

KOZA ALTIN

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 108.1 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 100.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 103.7 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 100.00-99.00

Satım aralığı: 105.00-110.00

Yabancı Payı (%) : 25.79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.42 puan arttı.

KOZA MADENCİLİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 15.13 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 17.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 14.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.40-13.20

Satım aralığı: 17.00-18.10

Yabancı Payı (%) : 23.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.66 puan arttı.

MİGROS TİCARET

GÜÇ KAYBEDİYOR

36.66 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 32.25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 34.9 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 32.25-30.00

Satım aralığı: 36.50-39.50

Yabancı Payı (%) : 39.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.55 puan arttı.

ODAŞ ELEKTRİK

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

1.39 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 1.52 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 1.47 seviyesinin altına kayması halinde ise 1.39 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.39-1.30

Satım aralığı: 1.52-1.80

Yabancı Payı (%) : 4.99

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.24 puan arttı.

OTOKAR

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 340.5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 304.76 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 325 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 320.00-300.00

Satım aralığı: 330.00-355.00

Yabancı Payı (%) : 12.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.

OYAK ÇİMENTO

DİRENÇTE ZORLANDI

6.66-6.97 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 6.72 seviyesinin altında kapanışlarda 6.31 seviyesine gerileyebilir. 6.88 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.88 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.63-6.43

Satım aralığı: 6.88-6.98

Yabancı Payı (%) : 1.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.

PEGASUS

İZLENMELİ

70 – 73.55 aralığında hareket eden hisse 70.65 seviyesinin altında kapanışlarda 66.67 seviyesindeki desteğini test edebilir. 70.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 74.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 70.00-68.00

Satım aralığı: 71.00-72.50

Yabancı Payı (%) : 29.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.95 puan arttı.

PETKİM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 5.96 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.90 seviyesinde bulunurken ilk direnci 6.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.90-5.65

Satım aralığı: 6.45-6.53

Yabancı Payı (%) : 22.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.73 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

9.90 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 10.60 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 10.4 seviyesinin altına kayması halinde ise 9.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.90-9.45

Satım aralığı: 10.60-10.80

Yabancı Payı (%) : 60.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.

SASA POLYESTER

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 28.76 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 26.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 27.16 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 26.25-26.00

Satım aralığı: 28.25-29.25

Yabancı Payı (%) : 4.49

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.36 puan azaldı.

SELÇUK ECZA DEPOSU

GÜÇ KAYBEDİYOR

9.3 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 8.60 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 8.8 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.60-8.55

Satım aralığı: 8.95-8.95

Yabancı Payı (%) : 21.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan arttı.