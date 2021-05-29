ENDEKS ORTALAMALARININ ALTINDA

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 2.84 ile Vestel ve yüzde 2.84 ile Aksa olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 12.80 ve yüzde 11.71 ile Teknosa İç ve Dış Ticaret ve Good-Year hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 8.10 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 5.60 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti.

Endeksin düşüşünde Otomotiv Yan Sanayi sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.4 azalışla 1,415 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 168 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 17.26 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor.

Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 46.89 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99.11 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1,425 ve 1,436 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,408 ve 1,401 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.16 baz puan azalarak yüzde 42.14 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 18.68 seviyesinde bulunuyor.

ARÇELİK

GÜÇ KAYBEDİYOR

33.56 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 30.75 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 31.66 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 30.75-29.00

Satım aralığı: 33.00-34.00

Yabancı Payı (%) : 56.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.21 puan azaldı.

ASELSAN

DİRENÇTE ZORLANDI

14.72-15.63 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 14.89 seviyesinin altında kapanışlarda 14.40 seviyesine gerileyebilir. 15.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 15.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.40-13.80

Satım aralığı: 15.10-15.75

Yabancı Payı (%) : 28.57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.19 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.63.85 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 55.24 seviyesinde bulunurken ilk direnci 64.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 58.00-57.00

Satım aralığı: 64.00-66.00

Yabancı Payı (%) : 55.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.77 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 3.2 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 2.62 seviyesinde bulunurken ilk direnci 3.14 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.62-2.40

Satım aralığı: 3.14-3.20

Yabancı Payı (%) : 30.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.36 puan azaldı.

EGE ENDÜSTRİ

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1263.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1205.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1355.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1,205.00-1,180.00

Satım aralığı: 1,355.00-1,450.00

Yabancı Payı (%) : 10.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.20 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

GÜÇ KAYBEDİYOR

2 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 1.83 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 1.89 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.83-1.60

Satım aralığı: 1.94-2.05

Yabancı Payı (%) : 23.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

İZLENMELİ

18.48 – 19.37 aralığında hareket eden hisse 18.86 seviyesinin altında kapanışlarda 18.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 18.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 19.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 18.40-17.20

Satım aralığı: 19.30-21.10

Yabancı Payı (%) : 34.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

MİGROS TİCARET

GÜÇ KAYBEDİYOR

37.24 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 34.25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 35.52 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 34.25-33.50

Satım aralığı: 36.50-37.75

Yabancı Payı (%) : 37.51

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.62 puan arttı.

MLP SAĞLIK

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 25.2 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 21.90 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 23.68 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 21.90-21.10

Satım aralığı: 24.70-25.25

Yabancı Payı (%) : 63.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.59 puan arttı.

ODAŞ ELEKTRİK

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.2.5 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 2.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 2.46 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.31-1.91

Satım aralığı: 2.46-3.05

Yabancı Payı (%) : 1.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.

OTOKAR

DİRENÇTE ZORLANDI

293.4-321.2 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 307.1 seviyesinin altında kapanışlarda 290.00 seviyesine gerileyebilir. 325.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 325.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 290.00-287.50

Satım aralığı: 325.00-345.00

Yabancı Payı (%) : 10.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.

OYAK ÇİMENTO

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 7.54 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 7.08 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 7.2 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.08-7.00

Satım aralığı: 7.30-7.45

Yabancı Payı (%) : 1.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.

PEGASUS

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 83.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 82 seviyesinin altındaki kapanışlarda 79.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 83.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 79.00-75.50

Satım aralığı: 83.50-86.00

Yabancı Payı (%) : 31.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.

PETKİM

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

6.53 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.05 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.27 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.05-5.88

Satım aralığı: 6.50-6.75

Yabancı Payı (%) : 25.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 8.64 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8.44 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.35 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 8.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.35-8.25

Satım aralığı: 8.50-8.75

Yabancı Payı (%) : 58.74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.11 puan arttı.

SASA POLYESTER

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 31.42 seviyesinin altındaki kapanışlarda 28.33 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 34.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 29.75-26.25

Satım aralığı: 34.50-37.00

Yabancı Payı (%) : 5.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

SELÇUK ECZA DEPOSU

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 8.92 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 9.60 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.50-8.00

Satım aralığı: 9.60-10.00

Yabancı Payı (%) : 24.10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.