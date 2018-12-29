BIST 100 hisselerinin teknik analizi (30.12.2018)
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ENDEKSTE HACİMLER DÜŞÜK KALDI
Geçtiğimiz haftanın yılbaşı haftasına denk gelmesi borsa hacimlerinin oldukça düşük kalmasına neden oldu. BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı yüzde 1,55 düşüş ile 90,435 puandan kapattı.
Son beş günlük ortalama işlem hacmi 3,5 milyar TL gibi düşük bir seviyede kalırken BIST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin ortalamaların altında hareket etmesi satış baskısına neden olabilir.
Endeksteki aşağı yönlü hareketin devamı halinde 89 ve 87 bin destek seviyeleri takip edilecekken olası yukarı yönlü hareketlerde ise 91 ve 93 bin direnç seviyeleri takip edilecek. İçerisinde hareket ettiği bollinger bandın alt bandına doğru yönelen BIST 100 endeksinin dolar bazındaki fiyatı ise 17,099 seviyesinde bulunuyor.
Yabancıların borsadaki payı ise artmaya devam ediyor. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 19 baz puan yükselerek yüzde 65,06 seviyesine ulaştı. 2 yıllık tahvil faizi ise bir önceki haftaya göre azalarak yüzde 19,73 seviyesinde bulunuyor.
Endeksteki düşüşe rağmen yabancı payının yükselişe geçmesi olumlu olarak değerlendirilebilir. Yeni yıl ile birlikte piyasaların tatil havasından çıkması borsadaki hacimleri arttıracaktır. Borsa İstanbul’daki yabancı payının yükselişi endekste yeni bir yükseliş trendine neden olabilir.
ASELSAN
DİRENÇTE ZORLANDI
23.8-24.78 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 23.9 seviyesinin altında kapanışlarda 23.10 seviyesine gerileyebilir. 24.80 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 24.80 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 23.10-22.90
Satım aralığı: 24.80-25.75
Yabancı Payı (%) : 31.32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.41 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 89 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 82.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 85.4 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 82.50-82.00
Satım aralığı: 87.00-88.50
Yabancı Payı (%) : 63.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
GÜÇ KAYBEDİYOR
1.07 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 0.97 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 1.01 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.97-0.96
Satım aralığı: 1.09-1.13
Yabancı Payı (%) : 29.97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.7.55 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 6.85 seviyesinde bulunurken ilk direnci 7.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.85-6.45
Satım aralığı: 7.55-8.30
Yabancı Payı (%) : 48.15
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.27 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
DİRENÇTE ZORLANDI
7.93-8.18 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 7.96 seviyesinin altında kapanışlarda 7.80 seviyesine gerileyebilir. 8.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 8.45 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.80-7.75
Satım aralığı: 8.05-8.05
Yabancı Payı (%) : 70.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.36 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
İZLENMELİ
4.3 – 4.59 aralığında hareket eden hisse 4.4 seviyesinin altında kapanışlarda 4.22 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 4.56 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.22-4.14
Satım aralığı: 4.56-4.66
Yabancı Payı (%) : 54.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.31 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
13.95-14.46 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 14.03 seviyesinin altında kapanışlarda 13.70 seviyesine gerileyebilir. 14.40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 14.40 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 13.70-13.60
Satım aralığı: 14.40-14.80
Yabancı Payı (%) : 78.83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.
KOZA MADENCİLİK
DİRENÇTE ZORLANDI
6.97-7.74 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 7.28 seviyesinin altında kapanışlarda 7.00 seviyesine gerileyebilir. 7.60 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.60 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.00-6.80
Satım aralığı: 7.60-8.10
Yabancı Payı (%) : 58.09
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.30 puan azaldı.
PETKİM
GÜÇ KAYBEDİYOR
5.18 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 4.82 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 4.98 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.82-4.68
Satım aralığı: 5.13-5.15
Yabancı Payı (%) : 44.12
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 7.68 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 7.18 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 7.41 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.18-7.00
Satım aralığı: 7.50-7.55
Yabancı Payı (%) : 69.17
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 5.07 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 5.62 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 5.90 seviyesine yönelebilir. 5.62 seviyesinin altında kapanışlarda 5.02 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.28-5.10
Satım aralığı: 6.30-6.85
Yabancı Payı (%) : 45.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.14 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
7.27 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.98 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 7.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.13 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.98-6.98
Satım aralığı: 7.13-7.18
Yabancı Payı (%) : 57.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.73 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
İZLENMELİ
22.14 – 24.24 aralığında hareket eden hisse 23.5 seviyesinin altında kapanışlarda 22.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 23.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 24.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 22.50-22.30
Satım aralığı: 24.20-24.70
Yabancı Payı (%) : 74.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
DÜŞÜŞTE
22.26 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 20.34 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 20.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 22.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 17.60-15.60
Satım aralığı: 22.20-22.90
Yabancı Payı (%) : 73.63
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 16.85 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 16.47 seviyesinin altındaki kapanışlarda 15.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 16.47 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 16.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 15.80-15.30
Satım aralığı: 16.90-18.10
Yabancı Payı (%) : 76.03
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
TURKCELL
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 12.45 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 12 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 11.60-11.40
Satım aralığı: 12.20-12.30
Yabancı Payı (%) : 87.07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.
TÜPRAŞ
DİRENÇTE ZORLANDI
114.6-119.7 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 117.5 seviyesinin altında kapanışlarda 113.00 seviyesine gerileyebilir. 121.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 121.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 113.00-111.00
Satım aralığı: 121.00-124.00
Yabancı Payı (%) : 79.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.32 puan azaldı.
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