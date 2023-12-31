BIST 100 hisselerinin teknik analizi (31.12.2023)

"ENDEKSTE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR/ ENDEKSTE ASAĞI TREND DEVAM EDİYOR



BIST 100 endeksinde düsüs trendi devam ediyor. Geçtigimiz hafta en çok kazandiran hisseler yüzde 25,60976 ile Aksa ve yüzde 15,85366 ile Mia Teknoloji olurken, en çok kaybettirenler ise sirasiyla yüzde -31,74603 ve yüzde -28,12790 ile Sekerbank ve Is GMYO hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtigimiz hafta en yüksek islem hacmi 25,23312 milyar TL ile Türk Hava Yollari hissesinde olurken, bu sirketi 15,64210 milyar TL ile Akbank takip etti.

Endeksin düsüsünde Banka sektöründeki kaybin etkili oldugu görülmekte. Endeks geçtigimiz haftayi yüzde 1,15619 azalisla 7470,18 puandan kapatti. Endeksin dolar bazinda fiyati ise 254,11 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtigimiz haftaki ortalama islem hacmi 60,20526 milyar TL olarak gerçeklesti. BIST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasinin üzerinde, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarinin ise altinda hareket ediyor.

RSI göstergesi 43,43392 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99,21467 seviyesinde oldugu görülüyor. Asagi yönlü hareketlerde 7420,18 ve 7370,18 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olasi yukari yönlü hareketlerde ise 7515,27 ve 7560,36 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancilarin borsadaki payi geçtigimiz haftaya göre 0,32651 baz puan azalarak yüzde 38,01323 seviyesine düserken, 2 yillik tahvil faizi 24,68320 seviyesinde bulunuyor. "



AKBANK



DESTEK ARAYIŞINDA

Düsüs seyrinde oldugu gözleniyor. 36,52 seviyesinin altindaki kapanislarda 33,75 seviyesindeki destegini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayi basarabilirse 38,33 seviyesindeki direncine dogru ataga geçebilir. 20 günlük ortalamasinin altinda.

Alim araligi : 33,75-33,25

Satim araligi: 36,50-40,75

Yabanci Payi (%) : 55,05

Haftalik Degisim: Yabanci payi geçen haftaya göre -0,27 puan azaldi.



ALARKO HOLDİNG



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

87,50 seviyesindeki desteginin üzerinde. Desteginin üzerinde tutunmayi basarabilirse, 95,55 seviyesine dogru çikisi sürebilir. 90,6 seviyesinin altina kaymasi halinde ise 87,50 seviyesine dogru geri çekilme yasanabilir. 20 günlük ortalamasinin altinda.

Alim araligi : 87,50-83,00

Satim araligi: 91,00-99,00

Yabanci Payi (%) : 9,69

Haftalik Degisim: Yabanci payi geçen haftaya göre -0,26 puan azaldi.

ARÇELİK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 121,9 seviyesinden gelen alimlarla çikis seyrinde. 133,35 seviyesindeki direncin asilmasi hissede alimlarin güçlenmesini saglayabilir. Ilk destek 125,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasinin altinda.

Alim araligi : 125,00-121,00

Satim araligi: 127,00-135,00

Yabanci Payi (%) : 16,19

Haftalik Degisim: Yabanci payi geçen haftaya göre -0,58 puan azaldi.

BİM MAGAZALAR



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 315 seviyesinden gelen satislarla düsüs seyrinde. 292,50 seviyesinin üzerinde tutunmayi basarmasi halinde toparlanabilir. 300,75 seviyesinin altindaki kapanislar güç kaybinin sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasinin altinda.

Alim araligi : 292,50-287,50

Satim araligi: 307,50-307,50

Yabanci Payi (%) : 49,36

Haftalik Degisim: Yabanci payi geçen haftaya göre 0,18 puan artti.



ÇAN2 TERMİK



DİRENÇTE ZORLANDI

15,86-17,11 araliginda hareket eden hisse güç kaybediyor. 16,92 seviyesinin altinda kapanislarda 15,70 seviyesine gerileyebilir. 17,80 seviyesinin üzerindeki kapanislarda ise 17,80 seviyesine dogru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasinin altinda.

Alim araligi : 15,70-15,00

Satim araligi: 17,80-18,20

Yabanci Payi (%) : 5,01

Haftalik Degisim: Yabanci payi geçen haftaya göre 0,09 puan artti.



CW ENERJİ



Yükselis seyrinde. 244,00 seviyesindeki desteginin üzerinde tutunmayi basarabilirse 280,88 seviyesindeki dirence yönelebilir. 271,25 seviyesinin altindaki kapanislarda 244,00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasinin üzerinde.

Alim araligi : 244,00-239,00

Satim araligi: 267,50-290,00

Yabanci Payi (%) : 7,45

Haftalik Degisim: Yabanci payi geçen haftaya göre 0,42 puan artti.

DOGUŞ OTOMOTİV



Yükselis seyrinde. 215,00 seviyesindeki desteginin üzerinde tutunmayi basarabilirse 246,75 seviyesindeki dirence yönelebilir. 257 seviyesinin altindaki kapanislarda 215,00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasinin üzerinde.

Alim araligi : 215,00-190,00

Satim araligi: 235,00-248,00

Yabanci Payi (%) : 25,04

Haftalik Degisim: Yabanci payi geçen haftaya göre 0,14 puan artti.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 42,02 seviyesinden gelen satislarla düsüs seyrinde. 38,57 seviyesinin üzerinde tutunmayi basarmasi halinde toparlanabilir. 41 seviyesinin altindaki kapanislar güç kaybinin sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasinin üzerinde.

Alim araligi : 40,50-39,50

Satim araligi: 41,75-41,75

Yabanci Payi (%) : 18,71

Haftalik Degisim: Yabanci payi geçen haftaya göre -0,14 puan azaldi.

EUROPOWER ENERJİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendigi gözleniyor. 139,2 seviyesinden alimlarin güçlendigi dikkat çekiyor. Islem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk destegi 150,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 166,95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasinin üzerinde.

Alim araligi : 150,00-150,00

Satim araligi: 159,00-172,00

Yabanci Payi (%) : 8,35

Haftalik Degisim: Yabanci payi geçen haftaya göre -0,13 puan azaldi.

KOÇ HOLDİNG



HAREKET MARJI DAR

Sikisma yasadigi dikkat çekiyor. 142,5 seviyesini kiramayinca satislarla karsilasti. 141,8 seviyesinin altindaki kapanislarda 132,38 seviyesindeki destegini test edebilir. 141,8 seviyesinin üzerindeki kapanislarda ilk direnç 148,05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasinin üzerinde.

Alim araligi : 139,00-137,00

Satim araligi: 141,00-141,00

Yabanci Payi (%) : 59,84

Haftalik Degisim: Yabanci payi geçen haftaya göre 0,17 puan artti.

KOZA ALTIN



GÜÇ KAYBEDİYOR

20,08 seviyesinin üzerine çikamadi. Güç kaybediyor, satislarin sürmesi halinde 18,30 seviyesindeki destegine gerileyebilir. 19,53 seviyesinin üzerindeki alimlar ise hissede alicilarin güçlenmesini saglayabilir. 20 günlük ortalamasinin altinda.

Alim araligi : 18,30-18,10

Satim araligi: 20,90-22,00

Yabanci Payi (%) : 24,01

Haftalik Degisim: Yabanci payi geçen haftaya göre 0,43 puan artti.

KARDEMİR (D)



İZLENMELİ

22,04 - 24,12 araliginda hareket eden hisse 23,76 seviyesinin altinda kapanislarda 23,10 seviyesindeki destegini test edebilir. 23,76 seviyesinin üzerindeki kapanislarda ise direnç 24,99 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasinin üzerinde.

Alim araligi : 23,10-22,70

Satim araligi: 23,80-24,20

Yabanci Payi (%) : 13,78

Haftalik Degisim: Yabanci payi geçen haftaya göre 0,78 puan artti.

ODAŞ ELEKTRİK



İZLENMELİ

7,43 - 8,31 araliginda hareket eden hisse 8,25 seviyesinin altinda kapanislarda 7,30 seviyesindeki destegini test edebilir. 8,25 seviyesinin üzerindeki kapanislarda ise direnç 9,05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasinin altinda.

Alim araligi : 7,30-7,03

Satim araligi: 9,05-10,60

Yabanci Payi (%) : 12,29

Haftalik Degisim: Yabanci payi geçen haftaya göre 0,59 puan artti.



PETKİM



HAREKET MARJI DAR

Sikisma yasadigi dikkat çekiyor. 18,54 seviyesini kiramayinca satislarla karsilasti. 18,21 seviyesinin altindaki kapanislarda 17,00 seviyesindeki destegini test edebilir. 18,21 seviyesinin üzerindeki kapanislarda ilk direnç 18,90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasinin altinda.

Alim araligi : 17,00-17,00

Satim araligi: 18,90-20,10

Yabanci Payi (%) : 10,55

Haftalik Degisim: Yabanci payi geçen haftaya göre 0,22 puan artti.

ŞİŞE CAM



DİRENÇTE ZORLANDI

45,2-49,16 araliginda hareket eden hisse güç kaybediyor. 45,82 seviyesinin altinda kapanislarda 45,00 seviyesine gerileyebilir. 47,00 seviyesinin üzerindeki kapanislarda ise 47,00 seviyesine dogru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasinin altinda.

Alim araligi : 45,00-44,50

Satim araligi: 47,00-48,25

Yabanci Payi (%) : 20,62

Haftalik Degisim: Yabanci payi geçen haftaya göre 0,00 puan azaldi.



T.S.K.B.



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çikisi yasaniyor. Hissede 6,55 seviyesinin altindaki kapanislarda 6,25 seviyesine dogru gerileme yasanabilir. 6,55 seviyesinin üzerindeki kapanislarda ise 6,93 seviyesi hedef olacaktir. 20 günlük ortalamasinin altinda.

Alim araligi : 6,25-6,05

Satim araligi: 6,93-7,00

Yabanci Payi (%) : 20,23

Haftalik Degisim: Yabanci payi geçen haftaya göre -0,81 puan azaldi.

TÜRK TELEKOM



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 25,26 seviyesinden gelen satislarla düsüs seyrinde. 22,95 seviyesinin üzerinde tutunmayi basarmasi halinde toparlanabilir. 24,36 seviyesinin altindaki kapanislar güç kaybinin sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasinin üzerinde.

Alim araligi : 24,10-22,70

Satim araligi: 24,60-26,25

Yabanci Payi (%) : 13,94

Haftalik Degisim: Yabanci payi geçen haftaya göre -0,29 puan azaldi.