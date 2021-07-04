ENDEKS DESTEĞİNDE

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 30.81 ile Erbosan ve yüzde 9.82 ile Alarko Holding olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 8.33 ve yüzde 7.96 ile Torunlar GMYO ve İhlas Gayrimenkul hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 5.86 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 5.21 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin düşüşünde Gayrimenkul Yat. Ort. sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.09 azalışla 1,377 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 159 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 12.36 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 39.55 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 96.18 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1,370 ve 1,363 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,382 ve 1,387 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.2 baz puan azalarak yüzde 42.47 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 18.46 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

SIKIŞMA YAŞIYOR

5.45 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.34 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.30 seviyesindeki yükselen kanal desteğini test edebilir. 5.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 5.64 seviyesindeki direncine yönelebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.30-5.18

Satım aralığı: 5.38-5.53

Yabancı Payı (%) : 53.30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.

AKSA ENERJİ

DESTEK BÖLGESİNDE

11.99 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Yükselen kanal desteğinde. Satış baskısının sürmesi halinde 11.20 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 11.77 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 11.20-10.70

Satım aralığı: 12.30-12.40

Yabancı Payı (%) : 5.57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.

ALARKO HOLDİNG

HACİM ZAYIF

Güç topluyor. 8.28 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 8.85 seviyesindeki direncin üzerinde kalması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 8.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında. Alçalan kanal direnci 9.70 seviyesinde.

Alım aralığı : 8.30-8.10

Satım aralığı: 9.17-9.30

Yabancı Payı (%) : 9.37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.42 puan azaldı.

ARÇELİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 29.10 seviyesinden gelen alımlarla yükselen trende döndü. 32.00 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 35.00 seviyesine yönelebilir. 31.88 seviyesinin altında kapanışlarda 28.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 28.25-26.25

Satım aralığı: 38.25-46.25

Yabancı Payı (%) : 48.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.51 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR

SIKIŞIYOR

65.25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 62.00 seviyesindeki trend desteğinde. Satış baskısının sürmesi halinde 60.00-57.00 aralığında tutunmayı deneyebilir. 61.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 63.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 61.00-60.50

Satım aralığı: 63.00-63.50

Yabancı Payı (%) : 56.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.

ÇEMAŞ DÖKÜM

GÜÇ KAYBEDİYOR

1.22 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 1.14 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 1.18 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.14-1.06

Satım aralığı: 1.23-1.27

Yabancı Payı (%) : 0.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.20 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. Yükselen trendi kırdı. 2.91 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 2.72 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 2.72 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.76-2.72

Satım aralığı: 2.92-2.94

Yabancı Payı (%) : 28.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.65 puan azaldı.

EGE ENDÜSTRİ

İZLENMELİ

1197 – 1275 aralığında hareket eden hisse 1264 seviyesinin altında kapanışlarda 1220.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1264 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 1335.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1,220.00-1,200.00

Satım aralığı: 1,335.00-1,380.00

Yabancı Payı (%) : 9.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.38 puan azaldı.

FORD OTOSAN

YATAYDA

Yatay bantta hareket ediyor. 165 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 186.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 165.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 167.00-164.00

Satım aralığı: 173.00-174.00

Yabancı Payı (%) : 67.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 55.7 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 45.28 seviyesinde bulunurken ilk direnci 55.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 49.25-48.50

Satım aralığı: 55.50-59.00

Yabancı Payı (%) : 7.42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.56 puan azaldı.

HEKTAŞ

DESTEĞİNDE

8.30 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 7.23 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 7.69 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.33-7.23

Satım aralığı: 8.20-8.70

Yabancı Payı (%) : 5.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

DİRENCİNDE

18.32 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 19.52 seviyesindeki kısa vadeli yatay kanalın direnci aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 18.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 18.40-18.10

Satım aralığı: 20.60-21.90

Yabancı Payı (%) : 66.26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL

DESTEĞİNDE

19.20 – 20.66 aralığında hareket eden hisse 19.37 seviyesinin altında satış baskısı artabilir. Orta vadeli güçlü destek bölgesinde. 20.36 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 21.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 19.50-19.30

Satım aralığı: 21.00-22.10

Yabancı Payı (%) : 17.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.21 puan azaldı.

KOZA ALTIN

TREND DESTEĞİNDE

Kısa vadeli yükselen trend desteğine doğru geri çekiliyor. 113.48 seviyesindeki desteğinin altına kayması durumunda 110.00 seviyesindeki orta vadeli yükselen trend desteğine gerileyebilir. İşlem hacmi azalıyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 110.00-101.00

Satım aralığı: 121.00-128.00

Yabancı Payı (%) : 26.74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.

ODAŞ ELEKTRİK

GÜÇ KAYBEDİYOR

1.92 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 1.72 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 1.83 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.72-1.60

Satım aralığı: 1.96-2.23

Yabancı Payı (%) : 2.47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.43 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG

DİRENÇTE ZORLANDI

8.83-9.25 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 9.09 seviyesinin altında kapanışlarda 8.90 seviyesine gerileyebilir. 9.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 9.60 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.90-8.75

Satım aralığı: 9.25-9.55

Yabancı Payı (%) : 56.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.43 puan arttı.

SASA POLYESTER

DESTEĞİNDE

27.04 seviyesinden gelen alımlarla kısa vadede yönünü çevirdi. Bu bölgelerde destek bulmaya çalışıyor. Kısa vadede 30.74 seviyesindeki direnç önemli. Kırması durumunda 31.25 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 24.80-23.70

Satım aralığı: 31.25-32.75

Yabancı Payı (%) : 5.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.34 puan azaldı.