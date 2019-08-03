BIST 100 hisselerinin teknik analizi (4.8.2019)
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ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR
BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 13.71 ile Gübre Fabrik. ve yüzde 12.69 ile Türk Traktör olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -18.14 ve yüzde -9.08 ile Arçelik ve Türk Telekom hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 5.18 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 4.30 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin düşüşünde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte.
Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.07 azalışla 99,679 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 17,859 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 6.15 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamasının altında hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamasının ise üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 49.97 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99.87 seviyesinde olduğu görülüyor.
Yukarı yönlü hareketlerde 101,048 ve 102,416 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 98,971 ve 98,262 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.32 baz puan azalarak yüzde 65.14 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 16.17 seviyesinde bulunuyor. ”
ARÇELİK
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 17.19 seviyesinin altındaki kapanışlarda 14.30 seviyesine doğru gerileyebilir. 17.19 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 19.60 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.30-11.10
Satım aralığı: 19.60-21.10
Yabancı Payı (%) : 68.59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.41 puan azaldı.
ASELSAN
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 19.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 18.91 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 18.91 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 19.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.20-18.00
Satım aralığı: 19.80-20.50
Yabancı Payı (%) : 30.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.67 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
YÜKSELİŞ SEYRİNDE
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 1.21 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.37 seviyesindeki dirence yönelebilir. 1.31 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.21 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.21-1.14
Satım aralığı: 1.37-1.39
Yabancı Payı (%) : 40.20
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.77 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
GÜÇ KAYBEDİYOR
1.28 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 1.14 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 1.21 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.14-1.12
Satım aralığı: 1.25-1.26
Yabancı Payı (%) : 53.15
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
GÜÇ KAYBEDİYOR
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 7.22 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.43 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 7.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.43-5.73
Satım aralığı: 7.75-8.10
Yabancı Payı (%) : 45.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.43 puan azaldı.
FORD OTOSAN
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 58.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 53.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 64.05 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 53.00-48.25
Satım aralığı: 61.00-61.50
Yabancı Payı (%) : 74.41
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.29 puan azaldı.
PEGASUS
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
46.75 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 51.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 48.46 seviyesinin altına kayması halinde ise 46.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 46.75-41.50
Satım aralığı: 51.00-55.50
Yabancı Payı (%) : 51.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.74 puan azaldı.
PETKİM
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 3.81 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.52 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 4.16 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.52-3.18
Satım aralığı: 3.96-4.04
Yabancı Payı (%) : 25.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.58 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
10.06 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 9.35 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 9.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.35-8.55
Satım aralığı: 9.95-10.50
Yabancı Payı (%) : 70.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan arttı.
ŞİŞE CAM
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 5.07 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 4.34 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.34-4.00
Satım aralığı: 5.10-5.18
Yabancı Payı (%) : 42.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.21 puan azaldı.
T.S.K.B.
DİRENÇTE ZORLANDI
0.82-0.85 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 0.83 seviyesinin altında kapanışlarda 0.82 seviyesine gerileyebilir. 0.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 0.87 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.82-0.75
Satım aralığı: 0.85-0.90
Yabancı Payı (%) : 28.40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.61 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
İZLENMELİ
24.2 – 26.04 aralığında hareket eden hisse 25.1 seviyesinin altında kapanışlarda 23.71 seviyesindeki desteğini test edebilir. 25.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 26.51 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 24.90-24.90
Satım aralığı: 25.25-25.50
Yabancı Payı (%) : 73.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.45 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 23.34 seviyesinin altındaki kapanışlarda 22.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 23.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 24.80 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 22.00-21.00
Satım aralığı: 24.80-25.00
Yabancı Payı (%) : 73.11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.60 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 18.77 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 20.40 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 16.40-14.60
Satım aralığı: 20.40-21.00
Yabancı Payı (%) : 76.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.54 puan azaldı.
TÜPRAŞ
İZLENMELİ
133.6 – 143.5 aralığında hareket eden hisse 136.4 seviyesinin altında kapanışlarda 128.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 136.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 145.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 128.00-122.00
Satım aralığı: 145.00-148.00
Yabancı Payı (%) : 79.96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
GÜÇ KAYBEDİYOR
12.99 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 11.80 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 12.31 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 11.80-11.00
Satım aralığı: 12.60-13.00
Yabancı Payı (%) : 39.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.71 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 4.71 seviyesinin altındaki kapanışlar, 4.40 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 4.71 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.18 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.02-3.78
Satım aralığı: 5.18-5.35
Yabancı Payı (%) : 70.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.28 puan arttı.
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