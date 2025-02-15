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Tüpraş, Mavi, Petkim... BIST 100 hisselerinin teknik analizi

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Bu hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 11.57 ile Tekfen Holding ve yüzde 9.02 ile Anadolu Grubu Holding olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -10.75 ve yüzde -9.64 ile Astor Enerji ve CVK Maden hisseleri oldu.

15 Şubat 2025 | 10:03
Tüpraş, Mavi, Petkim... BIST 100 hisselerinin teknik analizi

ENDEKS ORTALAMALARININ ÜZERİNDE

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 47.52 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 36.24 milyar TL ile Akbank takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.74 yükselişle 9,915 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 275 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 85.49 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 50.48 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 97.95 seviyesinde olduğu görülüyor.


Aşağı yönlü hareketlerde 9,863 ve 9,812 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9,948 ve 9,982 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 36.99 seviyesinde bulunuyor.


AKBANK


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
64,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 62,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 64,05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 65,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 62,00-59,50
Satım aralığı: 65,50-64,50
Endeks Ağırlığı (%): 6,17
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,117 puan azaldı.


ARÇELİK


İZLENMELİ
126,7 - 132,1 aralığında hareket eden hisse 129,2 seviyesinin altında kapanışlarda 121,90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 129,2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 134,40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 128,00-121,00
Satım aralığı: 128,00-137,00
Endeks Ağırlığı (%): 0,47
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,002 puan arttı.


ASELSAN


GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 79,65 seviyesinin altındaki kapanışlarda 75,50 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 79,65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 84,50 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 75,50-73,00
Satım aralığı: 84,50-86,50
Endeks Ağırlığı (%): 3,36
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,314 puan azaldı.


ÇİMSA


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 54,65 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 50,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 53 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 52,50-48,25
Satım aralığı: 53,00-58,00
Endeks Ağırlığı (%): 0,80
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,038 puan azaldı.


ENERJİSA ENERJİ


DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 59,65 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 64,05 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 60,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 60,00-59,00
Satım aralığı: 61,00-61,50
Endeks Ağırlığı (%): 0,52
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,006 puan arttı.


FORD OTOSAN


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
936,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 905,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 915 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 960,75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 905,00-895,00
Satım aralığı: 915,00-935,00
Endeks Ağırlığı (%): 2,06
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,034 puan azaldı.


GARANTİ BANKASI


DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 125,6 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 136,50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 127,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 127,00-126,00
Satım aralığı: 130,00-131,00
Endeks Ağırlığı (%): 2,76
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,058 puan arttı.


KOÇ HOLDİNG


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
167,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 154,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 161,3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 169,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 154,00-151,00
Satım aralığı: 169,00-179,00
Endeks Ağırlığı (%): 3,22
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,030 puan azaldı.


MAVİ GİYİM


HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 73,15 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 70,75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 69,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 70,75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 71,50 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 69,50-63,50
Satım aralığı: 71,50-79,00
Endeks Ağırlığı (%): 0,74
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,000 puan değişmedi.


MİA TEKNOLOJİ


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
36,98 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 34,50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 35,82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 37,25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 34,50-33,00
Satım aralığı: 37,25-40,50
Endeks Ağırlığı (%): 0,37
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,001 puan arttı.


ODAŞ ELEKTRİK


ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 5,39 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5,79 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5,96 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5,43 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 5,43-5,40
Satım aralığı: 5,68-6,08
Endeks Ağırlığı (%): 0,21
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,009 puan arttı.


OYAK ÇİMENTO


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
26,64 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 24,80 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 25,4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 26,78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 24,80-23,70
Satım aralığı: 25,50-27,00
Endeks Ağırlığı (%): 1,07
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,001 puan azaldı.


PETKİM


HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 17,2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 17 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16,40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 17,40 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 16,40-16,30
Satım aralığı: 17,40-18,00
Endeks Ağırlığı (%): 0,73
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,001 puan azaldı.


ŞOK MARKETLER TİCARET


DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 39,02 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 42,79 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 39,25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 39,25-39,00
Satım aralığı: 40,75-40,00
Endeks Ağırlığı (%): 0,44
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,007 puan arttı.


TEKFEN HOLDİNG


ATAKTA
67,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda  seviyesine yönlendirecektir. 67,5 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 60,48 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 63,50-63,00
Satım aralığı: 67,50-68,00
Endeks Ağırlığı (%): 0,44
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,048 puan arttı.


TÜPRAŞ


GÜÇ KAYBEDİYOR
142,6 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 131,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 135,2 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 131,00-130,00
Satım aralığı: 140,00-144,00
Endeks Ağırlığı (%): 4,67
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,093 puan azaldı.


VAKIFLAR BANKASI


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
26,12 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 24,80 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 25,3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 26,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 24,80-24,50 
Satım aralığı: 26,00-26,75
Endeks Ağırlığı (%): 0,54
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,003 puan azaldı.

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