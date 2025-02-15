Tüpraş, Mavi, Petkim... BIST 100 hisselerinin teknik analizi

ENDEKS ORTALAMALARININ ÜZERİNDE

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 47.52 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 36.24 milyar TL ile Akbank takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.74 yükselişle 9,915 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 275 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 85.49 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 50.48 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 97.95 seviyesinde olduğu görülüyor.



Aşağı yönlü hareketlerde 9,863 ve 9,812 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9,948 ve 9,982 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 36.99 seviyesinde bulunuyor.



AKBANK



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

64,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 62,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 64,05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 65,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 62,00-59,50

Satım aralığı: 65,50-64,50

Endeks Ağırlığı (%): 6,17

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,117 puan azaldı.



ARÇELİK



İZLENMELİ

126,7 - 132,1 aralığında hareket eden hisse 129,2 seviyesinin altında kapanışlarda 121,90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 129,2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 134,40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 128,00-121,00

Satım aralığı: 128,00-137,00

Endeks Ağırlığı (%): 0,47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,002 puan arttı.



ASELSAN



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 79,65 seviyesinin altındaki kapanışlarda 75,50 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 79,65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 84,50 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 75,50-73,00

Satım aralığı: 84,50-86,50

Endeks Ağırlığı (%): 3,36

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,314 puan azaldı.



ÇİMSA



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 54,65 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 50,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 53 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 52,50-48,25

Satım aralığı: 53,00-58,00

Endeks Ağırlığı (%): 0,80

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,038 puan azaldı.



ENERJİSA ENERJİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 59,65 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 64,05 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 60,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 60,00-59,00

Satım aralığı: 61,00-61,50

Endeks Ağırlığı (%): 0,52

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,006 puan arttı.



FORD OTOSAN



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

936,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 905,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 915 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 960,75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 905,00-895,00

Satım aralığı: 915,00-935,00

Endeks Ağırlığı (%): 2,06

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,034 puan azaldı.



GARANTİ BANKASI



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 125,6 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 136,50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 127,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 127,00-126,00

Satım aralığı: 130,00-131,00

Endeks Ağırlığı (%): 2,76

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,058 puan arttı.



KOÇ HOLDİNG



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

167,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 154,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 161,3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 169,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 154,00-151,00

Satım aralığı: 169,00-179,00

Endeks Ağırlığı (%): 3,22

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,030 puan azaldı.



MAVİ GİYİM



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 73,15 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 70,75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 69,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 70,75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 71,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 69,50-63,50

Satım aralığı: 71,50-79,00

Endeks Ağırlığı (%): 0,74

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,000 puan değişmedi.



MİA TEKNOLOJİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

36,98 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 34,50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 35,82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 37,25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 34,50-33,00

Satım aralığı: 37,25-40,50

Endeks Ağırlığı (%): 0,37

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,001 puan arttı.



ODAŞ ELEKTRİK



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 5,39 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5,79 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5,96 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5,43 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 5,43-5,40

Satım aralığı: 5,68-6,08

Endeks Ağırlığı (%): 0,21

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,009 puan arttı.



OYAK ÇİMENTO



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

26,64 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 24,80 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 25,4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 26,78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 24,80-23,70

Satım aralığı: 25,50-27,00

Endeks Ağırlığı (%): 1,07

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,001 puan azaldı.



PETKİM



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 17,2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 17 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16,40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 17,40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 16,40-16,30

Satım aralığı: 17,40-18,00

Endeks Ağırlığı (%): 0,73

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,001 puan azaldı.



ŞOK MARKETLER TİCARET



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 39,02 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 42,79 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 39,25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 39,25-39,00

Satım aralığı: 40,75-40,00

Endeks Ağırlığı (%): 0,44

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,007 puan arttı.



TEKFEN HOLDİNG



ATAKTA

67,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 67,5 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 60,48 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 63,50-63,00

Satım aralığı: 67,50-68,00

Endeks Ağırlığı (%): 0,44

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,048 puan arttı.



TÜPRAŞ



GÜÇ KAYBEDİYOR

142,6 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 131,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 135,2 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 131,00-130,00

Satım aralığı: 140,00-144,00

Endeks Ağırlığı (%): 4,67

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,093 puan azaldı.



VAKIFLAR BANKASI



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

26,12 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 24,80 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 25,3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 26,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 24,80-24,50

Satım aralığı: 26,00-26,75

Endeks Ağırlığı (%): 0,54

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,003 puan azaldı.