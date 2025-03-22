BİM, Ford, Tüpraş, Telekom... BIST 100 hisselerinin teknik analizi

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 70.04 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 62.38 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin düşüşünde Banka sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 16.57 azalışla 9,045 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 239 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 144.74 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 29.79 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 88.77 seviyesinde. CCI göstergesinin -129.73 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir.

Yukarı yönlü hareketlerde 9,541 ve 10,037 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 8,767 ve 8,489 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 40.63 seviyesinde bulunuyor.



ASELSAN



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 110.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 102.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 121.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 102.00-92.00

Satım aralığı: 121.00-126.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.04

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.494 puan arttı.



BİM MAĞAZALAR



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 409.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 305.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 409.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 505.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 305.00-237.00

Satım aralığı: 505.00-525.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.99

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.263 puan azaldı.



DOĞAN HOLDİNG



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 13.55 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.10 seviyesine doğru gerileyebilir. 13.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 14.70 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 11.10-8.90

Satım aralığı: 14.00-13.60

Endeks Ağırlığı (%): 0.51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.045 puan arttı.



EMLAK KONUT GMYO



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 12.15 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.60 seviyesine doğru gerileyebilir. 12.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 12.81 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 6.60-2.98

Satım aralığı: 12.20-12.30

Endeks Ağırlığı (%): 0.95

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.060 puan azaldı.



EREĞLİ DEMİR ÇELİK



DÜŞÜŞTE

25.78 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 21.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 21.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 22.68 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 14.20-8.75

Satım aralığı: 21.60-21.50

Endeks Ağırlığı (%): 2.84

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.026 puan arttı.



FORD OTOSAN



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 995.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 925.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1,065.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 925.00-915.00

Satım aralığı: 1,065.00-1,025.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.40

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.231 puan arttı.



KOÇ HOLDİNG



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 153.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 110.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 153.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 169.05 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 110.00-80.00

Satım aralığı: 161.00-166.00

Endeks Ağırlığı (%): 3.35

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.006 puan arttı.



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ



DÜŞÜŞTE

35.88 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 27.34 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 27.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 28.88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 16.10-10.00

Satım aralığı: 27.50-34.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.38

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.021 puan azaldı.



KARDEMİR (D)



DÜŞÜŞTE

33.94 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 28.74 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 28.74 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 31.76 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 21.60-16.50

Satım aralığı: 30.25-30.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.80

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.041 puan arttı.



MİA TEKNOLOJİ



DÜŞÜŞTE

44.6 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 36.56 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 36.56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 41.74 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 28.00-21.30

Satım aralığı: 39.75-36.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.41

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.



OYAK ÇİMENTO



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.33.04 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 28.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 32.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 28.50-26.75

Satım aralığı: 32.75-32.00

Endeks Ağırlığı (%) :1.33

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.133 puan arttı.



ŞİŞE CAM



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 35.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 26.25 seviyesine doğru gerileyebilir. 35.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 37.80 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 26.25-19.60

Satım aralığı: 36.00-37.75

Endeks Ağırlığı (%): 2.09

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.090 puan arttı.



TAV HAVALİMANLARI



DÜŞÜŞTE

269.5 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 240.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 240.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 256.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 204.00-181.00

Satım aralığı: 244.00-262.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.60

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.089 puan arttı.



TURKCELL



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 87.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 64.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 87.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 103.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 64.00-47.00

Satım aralığı: 103.00-104.00

Endeks Ağırlığı (%): 4.17

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.082 puan azaldı.



TÜRK TELEKOM



DÜŞÜŞTE

57.85 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 45.64 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 45.64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 49.88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 29.50-17.60

Satım aralığı: 47.50-46.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.83

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.



TÜPRAŞ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 135.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 123.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 148.05 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 123.00-113.00

Satım aralığı: 141.00-137.00

Endeks Ağırlığı (%): 4.84

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.383 puan arttı.



ÜLKER BİSKÜVİ



DÜŞÜŞTE

141.8 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 113.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 113.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 127.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 76.50-48.75

Satım aralığı: 121.00-115.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.66

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.013 puan azaldı.